O ano de Sam Altman, CEO da OpenAI, foi de altos e baixos — desde o estouro do ChatGPT até sua expulsão da empresa que ajudou a fundar, em 2015 — e o empresário admitiu que teria aproveitado alguns conselhos que nunca recebeu na vida. Em uma publicação em seu blog pessoal, Altman escreveu suas próprias “descobertas” sobre trabalho, colegas e relacionamentos profissionais.

Chamada “Coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito”, a lista inclui 17 dicas. Entre os conselhos, Altman explora áreas da vida profissional como a comunicação e a forma como o ambiente de trabalho pode interferir no funcionamento da empresa. “É mais fácil para uma equipe fazer uma coisa difícil que realmente importa do que fazer uma coisa fácil que não importa; ideias audaciosas motivam as pessoas”, diz um dos conselhos, por exemplo.

A lista também chega cerca de um mês após a maior crise da OpenAI, que expulsou e readmitiu Altman na chefia da empresa em apenas uma semana. Em novembro, a diretoria da empresa entrou em conflito com seu CEO e tirou Altman do comando — e viu mais de 700 funcionários ameaçarem deixar a empresa para trabalhar em rivais caso a decisão não fosse revogada. Ao retornar, Altman trouxe o apoio da Microsoft, parceira da empresa, e fez um novo conselho diretor.

Veja os conselhos de Sam Altman para a vida profissional em 2024:

O otimismo, a obsessão, a autoconfiança, a potência bruta e as conexões pessoais são a forma como as coisas começam.