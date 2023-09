Duolingo lança curso de música e usuários vão poder tocar melodias no app

O Duolingo, conhecido pelos cursos online gratuitos de dezenas de idiomas, anuncia nesta quarta-feira, 6, que vai entrar no ramo da música. Nos próximos meses, o aplicativo da coruja vai inaugurar um curso de música, pelo qual usuários vão poder aprender a ler músicas e a tocar melodias pelo aplicativo.

Chamado de Duolingo Music, o programa vai manter a técnica de “gamificação” desenvolvida pelo aplicativo ao longo dos anos. Nela, os estudantes realizam uma série de lições rápidas, de até 5 minutos, por meio de jogos e exercícios mnemônicos que angariam pontos. Além disso, os usuários podem criar rankings e acompanhar o progresso de amigos nos cursos.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

O lançamento do novo curso está marcado para 11 de outubro, quando o Duolingo deve apresentar o projeto durante a DuoCon, conferência anual online da empresa sobre educação digital. Os idiomas no momento do lançamento serão inglês e espanhol, com expansão para outras línguas nos meses seguintes.

O curso de música segue a expansão do Duolingo para outras áreas além de idiomas. Em outubro de 2022, o Duolingo anunciou um curso de matemática básica, a nível escolar, com a mesma técnica dos cursos de idiomas.

Além disos, nos próximos meses, o Duolingo pretende unificar todos os cursos (idiomas, matemática e música) em um único aplicativo, oferecendo uma experiência “multieducacional” para os usuários.

Duolingo vai permitir que estudantes aprendam a ler músicas e tocar melodias no aplicativo Foto: Reprodução/Duolingo

Continua após a publicidade

“Sabemos que a matemática e a música, assim como a linguagem, transcendem culturas e conectam pessoas”, disse Severin Hacker, cofundador e diretor de tecnologia do Duolingo. “Em breve, você poderá aprender matemática e música no mesmo aplicativo Duolingo – tudo com a mesma experiência divertida, envolvente e eficaz que você conhece ao aprender idiomas conosco.”

Fundado por Luis von Ahn e Severin Hackerem em 2011, o Duolingo oferece mais de 100 cursos em 41 idiomas, incluindo português, inglês, espanhol e francês. O aplicativo pode ser baixado em dispositivos iOS e Android.