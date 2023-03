Duolingo lança curso de inglês turbinado com GPT-4, nova inteligência artificial da OpenAI

O aplicativo de ensino de línguas Duolingo anunciou nesta terça-feira, 14, um novo curso de inglês turbinado pelo sistema de inteligência artificial GPT-4, revelado nesta terça pela empresa americana OpenAI, dona do ChatGPT.

Batizado de Duolingo Max, o curso é abastecido pela tecnologia da OpenAI para trazer mais imersão e inteligência no aprendizado dos estudantes, que podem utilizar o formato de robô de conversação (chatbot) para o ensino de línguas — similar ao que já faz o ChatGPT.

A nova assinatura do Duolingo traz duas novas formas de ensino: “Explique Minha Resposta”, em que os usuários podem pedir que a inteligência artificial esclareça o erro do estudante; e “Bate-Papo”, com a possibilidade de conversas temáticas, com diálogos que se passam em uma cafeteria ou aeroporto, por exemplo.

“A IA acelera nossa missão de disponibilizar uma educação de alta qualidade para todo mundo. As coisas que podemos fazer agora com o poder da tecnologia da OpenAI vão moldar o futuro da educação”, diz em nota o presidente executivo e cofundador do Duolingo, Luis von Ahn.

Duolingo Max é o novo plano de assinatura do aplicativo de ensino de línguas, que utiliza a tecnologia de inteligência artificial GPT-4 para mais eficiência no aprendizado Foto: Reprodução/Duolingo

Segundo o Duolingo, a parceria com a OpenAI foi costurada desde setembro de 2022, quando as duas empresas começaram a trabalhar na integração do app de línguas com o GPT-4. Com isso, o app de ensino é um dos primeiros produtos no mundo a utilizar o novo sistema de linguagem de inteligência artificial, revelado nesta terça-feira como um avanço em relação à versão anterior, o GPT-3, que abastece o ChatGPT.

O Duolingo permanece gratuito para usuários de todo o mundo. A versão paga, conhecida como Super Duolingo e que traz benefícios exclusivos, continua em vigor. O Duolingo Max está disponível para iOS nos Estados Unidos no momento, sem planos de estreia no Brasil no momento e sem preço revelado.