E-mails de Elon Musk revelam o histórico de lutas da OpenAI por dinheiro e poder

A OpenAI, fabricante do ChatGPT, é vista como a líder no desenvolvimento da inteligência artificial (IA) que está cativando o setor de tecnologia. Ela também é conhecida pelo drama corporativo incomum até mesmo em uma startup de rápido crescimento, incluindo a demissão e a reintegração de seu CEO. Além disso, uma série recente de saídas de altos executivos enquanto se prepara para se reestruturar de uma organização sem fins lucrativos para uma empresa convencional.

Mais de 60 páginas de e-mails divulgadas em uma ação judicial movida pelo cofundador da OpenAI, Elon Musk, revelam as raízes profundas das recentes tensões dentro da empresa. Elas mostram como Musk e outros co-fundadores brigaram desde os primeiros dias sobre quem controlaria o empreendimento e como ele deveria ser financiado - questões que também impulsionaram lutas posteriores na OpenAI.

E-mails revelam discussões entre Sam Altman e Elon Musk Foto: Steve Jennings/TechCrunch

PUBLICIDADE As mensagens também destacam como um monte de homens ricos com interesses financeiros e objetivos ideológicos conflitantes controlaram um projeto criado ostensivamente para trabalhar em nome de toda a humanidade. Isso criou uma das empresas privadas mais valiosas do Vale do Silício, que recentemente arrecadou US$ 6,6 bilhões de investidores. A última ação de Musk, apresentada no final da semana passada, expande uma queixa inicialmente apresentada em fevereiro. O bilionário alega que o CEO Sam Altman e a Microsoft conspiraram para derrubar a missão original da OpenAI de criar IA que seja benéfica para a humanidade e, em vez disso, buscar lucros. A OpenAI disse que as alegações de Musk não têm fundamento. Um porta-voz da empresa não quis comentar.

‘Alguém que não seja o Google’

A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos no final de 2015, depois que Musk e Altman, investidor de startups, discutiram como a recente aquisição da startup de IA, DeepMind, pelo Google, significava que a gigante da tecnologia poderia estabelecer um monopólio sobre a IA superinteligente no futuro.

“Tenho pensado muito se é possível impedir que a humanidade desenvolva a IA”, escreveu Altman em um e-mail para Musk em maio de 2015, de acordo com os autos do processo. “Se isso vai acontecer de qualquer forma, parece que seria bom que alguém que não seja o Google fizesse isso primeiro.”

Musk concordou, mostram os documentos, tornando-se um dos principais financiadores do projeto e dizendo em outro e-mail de 2015 que a OpenAI era sua “prioridade absoluta”. Musk disse que doou cerca de US$ 50 milhões para a organização sem fins lucrativos.

Mas o bilionário, Altman e outros membros importantes da equipe fundadora da OpenAI logo entraram em conflito sobre como garantir os enormes recursos adicionais de que o projeto precisava e quem deveria controlar a OpenAI e sua tecnologia futura, de acordo com os documentos.

No final de 2015, quando o projeto estava prestes a se tornar público, Altman perguntou a Musk se ele poderia aumentar o salário anual de todos os que haviam concordado em se juntar à OpenAI em “100-200 mil”, de acordo com os e-mails, porque ele ouviu que o laboratório de IA do Google, DeepMind, estava planejando fazer grandes ofertas financeiras para “matar” a organização nascente.

Musk respondeu oferecendo-se para ligar pessoalmente para os possíveis funcionários a fim de incentivá-los, mostram os registros. No início de 2016, ele respondeu aos detalhes dos pacotes de remuneração que incluíam um bônus de US$ 125.000 que poderia ser usado como ações de sua empresa de foguetes SpaceX, escrevendo “Vamos subir mais”, mostram os documentos judiciais.

“Ou temos as melhores pessoas do mundo ou seremos chicoteados pela Deepmind”, afirmou o bilionário.

‘Me deu náuseas’

Apesar de dizer ao mundo que tinha US$ 1 bilhão em financiamento comprometido, a OpenAI recebeu muito menos - mais tarde foi divulgado que a organização sem fins lucrativos recebeu doações que totalizaram apenas cerca de US$ 130 milhões nos anos seguintes.

Além de pagar os salários de seis e sete dígitos necessários para atrair os melhores pesquisadores de IA, a OpenAI também precisava pagar pelo acesso a chips de computador de última geração para alimentar seus projetos.

Em setembro de 2016, de acordo com os autos do processo, Altman enviou a Musk uma minuta de acordo entre a OpenAI e a Microsoft. Ela oferecia à startup de IA acesso à computação em nuvem no valor de US$ 60 milhões por apenas US$ 10 milhões, permitindo que a empresa treinasse seus modelos de IA nos chips de computador da Microsoft. Em aparente troca pelo desconto, o acordo pedia que a OpenAI ajudasse a “evangelizar” os produtos da Microsoft, o que Musk se opôs, de acordo com a troca de e-mails.

“Isso realmente me deu náuseas. É uma porcaria e é exatamente o que eu esperaria deles”, escreveu Musk de volta a Altman, de acordo com os registros do tribunal. Mas outros e-mails divulgados no processo mostram que o bilionário logo foi acusado por seus cofundadores de querer comprometer a independência da OpenAI.

Em alta Link Quais os cinco melhores celulares para tirar foto? O que é e como entender a geração Z? E-book explica o que move os ‘Zoomers’ SearchGPT, da OpenAI, vai ultrapassar buscador do Google em pesquisas, dizem funcionários da gigante Em 2017, os fundadores da OpenAI perceberam que sua missão exigiria bilhões de dólares anuais que somente uma entidade com fins lucrativos poderia garantir, de acordo com uma resposta da empresa ao processo de Musk no início deste ano. Um e-mail de 28 de agosto de 2017 enviado a Musk por Shivon Zilis, executiva da Tesla e consultora da OpenAI, que mais tarde se tornou mãe de três dos filhos de Musk, resume uma conversa que ela teve com dois outros cofundadores importantes. Greg Brockman, o primeiro diretor de tecnologia da OpenAI e um empresário experiente, e Ilya Sutskever, seu principal pesquisador que havia sido contratado do Google, estavam preocupados com o futuro financeiro da empresa, escreveu Shivon. Ela disse que a dupla insistiu em uma cláusula que garantiria que nenhuma pessoa controlaria a OpenAI se ela inventasse o que eles chamavam de AGI, ou inteligência artificial geral, uma forma hipotética futura de IA tão inteligente e flexível - ou mais inteligente - do que os humanos. Eles também queriam que Musk passasse mais tempo trabalhando na OpenAI, segundo seu resumo.

“Isso é muito irritante”, respondeu Musk, de acordo com os autos do processo, dizendo a Shivon para incentivar Brockman e Sutskever a deixar a OpenAI e abrir sua própria empresa. “Já estou farto.”

‘Você poderia se tornar um ditador’

Um mês depois, de acordo com os registros, Sutskever e Brockman enviaram um e-mail inflamado para Musk e Altman. O e-mail expunha a preocupação de que qualquer um dos dois magnatas pudesse se aproveitar das mudanças na estrutura da OpenAI para acumular mais poder para si.

“Você declarou que não quer controlar a AGI final, mas durante essa negociação, você nos mostrou que o controle absoluto é extremamente importante para você”, escreveram eles em uma seção da troca de mensagens dirigida a Musk. “É uma má ideia criar uma estrutura em que você possa se tornar um ditador, se assim desejar.”

Para Altman, eles escreveram, “não pudemos confiar totalmente em seus julgamentos durante todo esse processo”, de acordo com os registros. “... A AGI é realmente sua principal motivação? Como isso se relaciona com seus objetivos políticos?”

Musk respondeu ao e-mail com um ultimato próprio, de acordo com o processo. “Não financiarei mais a OpenAI até que você assuma um compromisso firme de permanecer ou estarei sendo apenas um tolo que está essencialmente fornecendo financiamento gratuito para você criar uma startup. As discussões terminaram.”

E-mails divulgados no processo de Musk mostram Shivon dizendo a ele que Altman, Brockman e Sutskever estavam satisfeitos com a continuidade da OpenAI como uma organização sem fins lucrativos - mas, no ano seguinte, os fundadores começaram a discutir novamente sobre como financiar o dispendioso projeto.

Sem grandes financiamentos corporativos, a OpenAI dependia de doações. Em janeiro de 2018, Altman propôs que a OpenAI criasse sua própria criptomoeda, que poderia ser vendida para arrecadar mais fundos, de acordo com os registros.

Musk rejeitou a ideia, segundo os e-mails divulgados, escrevendo que ela “resultaria em uma enorme perda de credibilidade para a OpenAI” e que considerá-la havia sido, “em minha opinião, uma diversão insensata”. Ele também alertou que “a OpenAI está em um caminho de fracasso certo em relação ao Google”.

Dias depois, Musk propôs resolver o problema de financiamento incorporando a OpenAI ao seu próprio império, como parte da Tesla.

“A Tesla é o único caminho que poderia ter a esperança de se equiparar ao Google”, disse Musk em um e-mail para Brockman e Sutskever nos autos do processo. “Mesmo assim, a probabilidade de ser um contrapeso para o Google é pequena. Mas não é zero.”

‘Eu não tenho nenhum interesse financeiro’

Musk deixou oficialmente a OpenAI logo depois, mas Altman e Zilis continuaram a lhe enviar e-mails sobre a empresa, de acordo com os autos do processo.

Em abril de 2018, eles mostram que Altman pediu a Musk sua opinião sobre a divulgação do “estatuto” da OpenAI, um documento que incluía compromissos como “nosso principal dever fiduciário é com a humanidade” e para garantir que, se a IA superinteligente fosse desenvolvida, ela beneficiaria a todos. Musk respondeu: “Parece ótimo”.

Quase um ano depois, em março de 2019, Altman tornou-se CEO da OpenAI em tempo integral. No mesmo mês, a organização sem fins lucrativos anunciou que havia criado uma subsidiária com “lucro limitado”.

Ela poderia oferecer um retorno aos investidores até um retorno total de 100 vezes sua participação original - um nível que poucos investimentos alcançam - após o qual os lucros adicionais iriam para o conselho original sem fins lucrativos da OpenAI, que permaneceu com a tarefa de disseminar os benefícios da IA para todos.

A última troca de e-mails no registro ocorre no dia em que a estrutura de lucro limitado foi anunciada, 11 de março de 2019. Musk enviou a Altman a manchete de uma notícia sobre o anúncio que mencionava seu papel como cofundador da empresa. “Por favor, seja explícito que não tenho nenhum interesse financeiro no braço com fins lucrativos da OpenAI”, escreveu Musk a Altman. “É para já”, respondeu ele.

Apesar dos temores iniciais de Musk e Altman, o Google não acabou dominando a tecnologia de IA. Em vez disso, a OpenAI reformulada ganhou um grande apoio da Microsoft e se tornou a empresa a ser batida depois que o lançamento do ChatGPT em 2022 desencadeou uma enxurrada de entusiasmo com relação à IA.

Musk respondeu lançando sua segunda nova empresa de IA, a xAI - desta vez, totalmente sob seu controle. Ele e Altman não pararam de discutir sobre o melhor caminho a seguir para a tecnologia de IA.

No dia em que Musk entrou com a ação judicial atualizada com o conjunto de e-mails na semana passada, Altman provocou seu ex-colaborador na rede social X. Ele mirou no chatbot Grok da xAI, que Musk posicionou como uma alternativa menos politicamente tendenciosa ao ChatGPT.

Em sua publicação no X, Altman compartilhou prints que pareciam mostrar Grok favorecendo a vice-presidente Kamala Harris em detrimento de Donald Trump, agora presidente eleito. “Qual deles é supostamente a máquina de propaganda da esquerda?”, escreveu ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.