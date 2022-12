‘Eleições 2022′ é o termo mais buscado no Google neste ano; confira lista

O ano de 2022 foi marcado por disputas. Em campo, com a Copa do Mundo no Catar, ou nas urnas, o brasileiro tentou sanar questões e entender mais sobre o assunto ao longo dos últimos meses. A tendência não passou batido para o Google: neste ano, ‘Eleições 2022′ foi o principal termo de busca no site da empresa este ano no Brasil, segundo o ranking divulgado nesta quarta-feira, 7.

Liberado pelo Google todo ano, a lista mapeia tendências em 18 categorias e faz o levantamento do que mais foi buscado pelos usuários durante o ano. Com assuntos como acontecimentos, personalidades, músicas e esportistas, a empresa revelou que hits como a música “Toma, toma, vapo, vapo”, dos cantores Zé Felipe e MC Danny, e “Acorda Pedrinho”, de Jovem Dionisio, fizeram sucesso nas buscas — além das redes sociais.

Temas como a Copa do Mundo 2022 e a Guerra da Rússia e da Ucrânia também tomaram conta das pesquisas dos brasileiros: o jogador Richarlison, da seleção brasileira, foi o esportista mais pesquisado no País e perguntas como “Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?” ficaram em destaque na categoria ‘Por que?’.

Além disso, os internautas pesquisaram sobre as mortes marcantes desse ano, como a do cantor brasileiro Erasmo Carlos e da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Ainda, brasileiros demonstraram interesse nos shows dos artistas Coldplay, Henrique e Juliano e Justin Bieber, que ficaram no top 3 eventos musicais pesquisados de 2022, segundo o Google.

Confira o ranking de buscas 2022:

Buscas do ano

Eleições 2022; Copa do Mundo 2022; Brasileirão; BBB 22; Lula; Flamengo x Corinthians; Banco Central; Copinha Série B; TSE.

Acontecimentos

Eleições 2022; Copa do Mundo 2022; Guerra entre Rússia e Ucrânia; Chuvas em Petrópolis; Morte da Rainha Elizabeth II; Varíola dos macacos; Protesto dos caminhoneiros; Greve de ônibus (São Paulo;) Bolsonaro pronunciamento; Eclipse Lunar.

Personalidades

Lula; Klara Castanho; Rodrigo Mussi; Roberto Jefferson; Jair Bolsonaro; Jade Picon; Simone Tebet Alexandre de Moraes; Padre Kelmon; Chris Rock.

Mortes

Paulinha Abelha; Rainha Elizabeth II; Jô Soares; Gal Costa; Erasmo Carlos; Guilherme de Pádua; Claudia Jimenez; Olavo de Carvalho; Elza Soares; Ludmila Ferber.

...ou...

Lula ou Bolsonaro; Enem digital ou impresso; Voto nulo ou branco; Festa julina ou julhina; Jade ou Arthur; Catar ou Qatar; Fascista ou facista; Boa viagem ou viajem; Mechendo ou mexendo; Imprensada ou prensada.

Como dançar (coreografia)

Toma Toma Vapo Vapo; Acorda Pedrinho; Malvadão 3; Malvada; Envolver; Galopa; Socadona; Dançarina; SentaDONA; Desenrola, Bate, Joga de Ladinho.

Como fazer

Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil?; Como fazer trend no Instagram?; Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil?; Como fazer enquete no WhatsApp?; Como fazer empréstimo no Caixa Tem?; Como fazer brigadeiro de colher?; Como fazer o título de eleitor online?; Como fazer o beijo da bruxa?; Como fazer capuccino caseiro?; Como fazer quentão?

Como ser

Como ser afiliado Shopee?; Como ser mesário nas eleições 2022?; Como ser padrão?; Como ser voluntário na guerra da Ucrânia 2022?; Como ser aquela garota?; Como ser afiliado Shein?; Como ser atraente?; Como ser titular de cartório?; Como ser bonito?; Como ser corretor de imóveis?

Esportistas

Richarlison; Charles “do Bronx”; Yuri Alberto; Novak Djokovic; Fausto Vera; Bia Haddad; Karim Benzema; Popó; Rafael Nadal; Serena Williams.

Música (Letra)

Acorda Pedrinho; Deserto; Desenrola, Bate, Joga de Ladinho; Vampiro; Envolver; Malvadão 3; Depois do Universo; Hotel Caro; Pandora; Cachorrinhas.

O que é?

O que é comunismo?; O que é NFT?; O que é demissexual?; O que é seara?; O que é Otan?; O que é maçonaria?; O que é intervenção militar?; O que é herpes?; O que é onlyfans?; O que é afasia?

Receitas

Bolo caseiro; Pão de queijo vegano; Yakisoba; Banofee; Bolo de cenoura de liquidificador; Bacalhoada; Quentão; Canjica para festa junina; Massa de panqueca; Mousse de maracujá.

Por que?

Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?; Por que o Brasil não faz parte da Otan?; Por que o jogo do Corinthians foi adiado?; Por que Tiago saiu do BBB?; Por que Bolsonaro foi preso?; Por que Lula foi preso?; Por que o leite está caro?; Por que Fátima Bernardes saiu do Encontro?; Por que Simone e Simaria se separaram?; Por que o dólar está caindo?

Quanto custa

Quanto custa o álbum da Copa 2022?; Quanto custa fretar um boeing?; Quanto custa o ingresso do Rock in Rio?; Quanto custa a figurinha do Neymar?; Quanto custa um camelo?; Quanto custa o teste de Covid na farmácia?; Quanto custa o show do Justin Bieber?; Quanto custa o ingresso do Lollapalooza?; Quanto custa para completar o álbum da Copa?; Quanto custa 65 dólares em reais?

Virou meme

Bora Bill meme; Flork meme; Lula meme; Mia Khalifa cloroquina meme; Will Smith meme; Ruivinha de Marte meme; The Rock meme; Freeza, porque você matou o Kuririn? meme; Jamal meme; Acorda Pedrinho meme.

Shows

Coldplay; Henrique e Juliano; Justin Bieber; Maroon 5; Guns N’ Roses; Metallica; Show Amigos; Harry Styles; Milton Nascimento; Iron Maiden.

Séries

Sandman; Euphoria; Dahmer: Um Canibal Americano; The Boys; Cavaleiro da Lua; Bom Dia, Verônica; Rebelde; Heartstopper; A Casa do Dragão; Stranger Things 4.