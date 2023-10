Elon Musk afirma que vai oferecer conexão de internet da Starlink na Faixa de Gaza

O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado, 28, que vai oferecer conexão de internet via Starlink, seu serviço de conexão via satélite, na Faixa de Gaza. O empresário fez a declaração em sua conta no X, antigo Twitter, ao receber pedido de ajuda na rede social.

“A SpaceX dará suporte a links de comunicação para organizações de ajuda com reconhecimento internacional”, afirmou ele. Ele também disse que até o momento a Starlink não recebeu pedidos de conexão na região de conflito.

Musk não detalhou o plano e a SpaceX não comentou a iniciativa de seu proprietário. Desde sexta, 27, a região tem passado por períodos sem comunicação com a preparação para a ofensiva israelense por terra.

Explosões na noite desta sexta-feira (horário local) iluminaram o céu sobre a Cidade de Gaza, enquanto o apagão de comunicações cortou a maior parte do contato com o mundo exterior e dentro do território.

A Companhia de Telecomunicações da Palestina (Paltel) anunciou “uma interrupção completa de todos os serviços de comunicação e internet” devido aos bombardeios. A Crescente Vermelho disse que todas as comunicações de telefone fixo, celular e internet foram cortadas e que a organização perdeu todo o contato com sua sala de operações e equipes médicas. A instituição disse temer que as pessoas não consigam mais entrar em contato com os serviços de ambulância.

Musk afirmou neste sábado que vai oferecer conexão de internet na Faixa de Gaza Foto: Alain JOCARD / AFP

A interrupção generalizada das telecomunicações na Faixa de Gaza é o resultado de “graves bombardeios” que destruíram a última ligação internacional fora do território, segundo a empresa palestina de telecomunicações Jawwal.

Nesta manhã, moradores relataram melhora no serviço, mas ainda há dúvidas sobre a estabilidade das conexões.

Na Guerra da Ucrânia, Musk também ofereceu os seus serviços de internet para o país comandado por Volodimir Zelenski - e chegou a irritar autoridades ao não permitir o uso do serviço para um ataque de drones na Crimeia contra o exército russo.

Hoje, mais de 4,5 mil satélites Starlink estão nos céus, representando mais de 50% de todos os satélites ativos no mundo. Eles operam em órbita baixa, garantido velocidade de conexão, baixa latência e ampla área de cobertura.