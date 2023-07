Elon Musk anuncia xAI, empresa de inteligência artificial para competir com dona do ChatGPT

Elon Musk adicionou mais uma empresa ao seu portfólio — que já possui Twitter, SpaceX e Tesla. Nesta quarta-feira, 12, o bilionário anunciou pela rede social a criação da xAI, companhia de inteligência artificial (IA) que quer bater de frente com a OpenAI no desenvolvimento de tecnologias da área.

Desde março havia uma expectativa do lançamento. Na ocasião, Musk registrou a empresa X.AI Corp, incorporada em Nevada, de acordo com um documento estatal. O nome deriva da marca X Corp, usada para designar a companhia dona da rede social Twitter.

De acordo com o site da empresa, o objetivo é “entender a verdadeira natureza do universo” e desenvolver projetos em IA e modelos de linguagem. A companhia também afirma que a empresa não será parte da X Corp, dona do Twitter, mas que deve trabalhar próxima da rede social e de outras empresas do bilionário.

A xAI tem Musk como líder e fundador, além de uma equipe de cerca de 10 funcionários já aparecem como parte da companhia, vindos de trabalhos posteriores na área em lugares como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research e Tesla.

Ainda, de acordo com o site, Musk vai falar sobre a nova empresa em uma chamada no Espaços, ferramenta de áudio do Twitter, na sexta-feira, 14.

Em uma entrevista ao canal americano Fox News, em abril deste ano, o bilionário sinalizou que gostaria de lançar uma plataforma chamada TruthGPT ou uma IA máxima de busca da verdade para competir com o Bard, do Google, e o Bing, da Microsoft. A IA generativa vem ganhando destaque desde a chegada do ChatGPT, lançado em novembro do ano passado.

Musk ostenta um grande repertório de empresas debaixo de seu guarda-chuva e tem sido um crítico da IA nos últimos meses com o aumento da popularidade do ChatGPT e de ferramentas que usam a tecnologia de amplo modelo de linguagem.

Segundo o executivo, é preciso que haja regulamentação no setor uma vez que a tecnologia pode ser um risco para o público e pode gerar consequências “catastróficas”. A declaração foi dada em um painel do evento Viva Technology, em Paris, em junho. O dono da Tesla chegou a assinar uma carta onde pede, juntamente com especialistas da área, para que o desenvolvimento da IA fosse pausado durante seis meses.

Desde a última semana, Musk também vem enfrentando críticas a respeito de sua última mudança no Twitter, quando limitou a quantidade de publicações que os usuários podem ver diariamente na plataforma. A atitude influenciou a antecipação do lançamento da nova rede social de Mark Zuckerberg — o Threads — que surge como forte rival da rede do passarinho.