Elon Musk perdeu US$ 182 bi, maior queda de fortuna pessoal da história

O bilionário Elon Musk quebrou o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história, segundo um relatório do Guinness World Records. O valor perdido é de cerca de US$ 182 bilhões desde novembro de 2021 e o principal fator foi o recuo no valor das ações da Tesla - a maior parte da fortuna do empresário é atrelada aos papéis da montadora.

O relatório também afirma que “mesmo sendo quase impossível de determinar o valor exato, a perda total de Musk ultrapassa o recorde anterior de US$ 58,6 bilhões, estabelecido pelo investidor japonês Masayoshi Son em 2000″ e que “o patrimônio líquido do Musk caiu de US$ 320 bilhões em 2021 para US$ 138 bilhões em janeiro de 2023″.

Além desse novo recorde, o atual dono do Twitter perdeu o posto de pessoa mais rica do mundo em dezembro de 2022, ficando atrás de Bernard Arnault, presidente e diretor-executivo da empresa de artigos luxuosos LVMH, que, de acordo com dados da Forbes, teria um patrimônio líquido estimado em US$ 203,7 bilhões.

Somente no último ano, as ações da Tesla teriam caído 65%, principalmente, após Musk comprar o Twitter por US$ 44 bilhões no mês de outubro. Com a aquisição, o foco do empresário se virou para a rede social e a montadora registrou perda de US$ 622 bilhões em dezembro de 2022.