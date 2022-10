Elon Musk lança seu próprio perfume e fatura US$ 1 milhão em 24 horas

Além de exploração espacial, carros elétricos e chips neurais, o bilionário Elon Musk tem um novo negócio. Na terça, 11, ele lançou seu próprio perfume, chamado “Burnt Hair” (“cabelo queimado” em português). Nas primeiras 24 horas após o lançamento, o empresário diz ter faturado US$ 1 milhão com a venda de 10 mil frascos da fragrância, que definiu como “a essência do desejo repugnante”.

“Burnt Hair” foi lançado por uma das empresas de Musk, a Boring Company, e cada frasco é comercializado por US$ 100. Em seu perfil no Twitter, Musk agora se descreve como “vendedor de perfume”. “Com um nome como o meu, entrar no ramo de fragrâncias era inevitável - por que eu lutei contra isso por tanto tempo!?”, postou na rede social.

Ao divulgar o novo produto, o empresário lembrou da negociação com o Twitter, cuja compra se arrasta desde abril e teve reviravolta no mês passado. Ele postou: “Por favor, comprem meu perfume para que eu possa comprar o Twitter”.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Antes do perfume, o empresário já havia comercializado outros objetos inusitados como apitos, pranchas de surf, chapéus e até mesmo um lança-chamas. Em uma ocasião, no final de 2020, a Tesla anunciou a própria tequila da empresa: a Teslaquilla.

A bebida alcoólica teria surgido depois que a conta de Elon Musk no Twitter fez uma piada no Dia da Mentira afirmando que ele “foi encontrado desmaiado num Tesla Model 3, cercado por garrafas de ‘Teslaquilla’”.