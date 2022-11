Elon Musk passou a tuitar freneticamente desde que comprou a a plataforma

Publicidade

Elon Musk, novo dono do Twitter, é também um tuiteiro de mão cheia. Desde o último dia 5, o bilionário vem postando em grande volume na rede social, chegando a margem de 750 postagens só neste mês.

Em uma análise da empresa Memetica para o New York Times, o magnata tem cerca de 25 postagens por dia no último mês - a aquisição do Twitter foi sacramentada em 27 de outubro por US$ 44 bilhões. Quando Musk fez o primeiro movimento de compra da empresa, em abril, ele tinha cerca de 13 postagens por dia na plataforma.

Uma onda de críticas vem acompanhando o bilionário após a aquisição do aplicativo, onde ele costuma esclarecer suas decisões e trazer atualizações sobre seus próximos passos como novo proprietário, principalmente, após a demissão em massa que fez no Twitter mês passado. Mas, além disso, Musk vem trazendo uma gama variada de tópicos em seus tuítes. Desde o início do mês, Elon Musk já mandou indiretas, fez piadas obscenas e já postou - e apagou - uma citação de um nacionalista branco americano.

No total, Musk tuitou mais de 105 vezes desde sexta, 4, segundo contagem realizadas pela Memetica. O principal tema das postagens foram as demissões em massa realizada por ele: no total, cerca de 3,7 mil pessoas foram cortadas pelo bilionário.