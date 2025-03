Elon Musk tem o 14º filho confirmado; saiba quem é

Shivon Zilis, executiva da Neuralink, a startup de tecnologia cerebral de Elon Musk, confirmou no X, o antigo Twitter, o nascimento de mais um filho do empresário: Seldon Lycurgus. Este é o 14º filho de Elon Musk, que teve crianças com três mães diferentes.

“Conversamos com o Elon [Musk] e, à luz do aniversário da bela Arcadia, achamos que seria melhor compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus”, escreveu Shivon.

Nos últimos anos, Musk, de 53 anos, o homem mais rico do mundo, tem se concentrado cada vez mais no que vê como outra ameaça: o declínio da taxa de natalidade. Ele acredita que está chegando um colapso da população global que acabará com a humanidade. Sua visão apocalíptica é improvável, de acordo com os demógrafos, mas no X, a empresa de rede social da qual é proprietário, ele tem incentivado os seguidores a ter o maior número possível de filhos. “Deveria ser considerado uma emergência nacional ter filhos”, publicou Musk em junho.

Quem são os filhos de Elon Musk

Nevada Alexander

PUBLICIDADE Nevada Alexander nasceu em 2002, mas morreu com 10 semanas de vida após ser diagnosticado com síndrome da morte súbita infantil (SMSI). O bebê era filho de Musk com a escritora canadense Justine Wilson.

Griffin e Vivian

Após a perda do primeiro filho, o ex-casal realizou fertilização in vitro, que foi bem-sucedida e resultou no nascimento dos gêmeos Griffin e Vivian em abril de 2004. Atualmente, os dois jovens de 20 anos vivem com a mãe. No início do ano, Vivian solicitou a mudança legal de gênero e nome, alegando que não queria ter o sobrenome do pai em seus documentos.

Kai, Saxon e Damian Musk

Em 2006, eles deram às boas-vindas a Kai, Saxon e Damian Musk. Os trigêmeos têm 18 anos e ocasionalmente aparecem ao lado do pai em eventos.

O empresário Elon Musk Foto: AP / AP

X (Æ A-XII)

X, chamado antes de Æ A-XII, que violava a lei da Califórnia porque não integrava o alfabeto inglês, foi o primeiro filho do homem mais rico do mundo com a cantora Claire Elise Boucher, também conhecida como Grimes. X nasceu em maio de 2020.

Exa Dark Sideræl Musk

Exa Dark Sideræl Musk, também conhecida como Y, nasceu em maio de 2022. A identidade da criança foi mantida em sigilo até março do ano passado, quando Grimes postou uma foto da filha em seu X (antigo Twitter).

Techno Mechanicu (Tau)

O terceiro filho da relação de Musk e Claire Elise Boucher é Techno Mechanicu, apelidado de Tau, e não teve sua data de nascimento revelada.

Strider e Azure Musk

Em 2021, os gêmeos Strider e Azure Musk chegaram ao mundo. Os dois são filhos de Elon Musk com Shivon Zills, executiva da Neuralink.

Arcadia Musk

Assim como os gêmeos Strider e Azure Musk, Arcadia, nascida no ano passado, é filha de Musk com Shivon Zills.

Seldon Lycurgus

Shivon Zills divulgou na sexta-feira, 28 de fevereiro, o nascimento do 14º filho de Musk: Seldon Lycurgus.

O pai de Musk

Em um livro publicado em 2023, Elon Musk disse a seu biógrafo que ele e seu pai, que mora na África do Sul, às vezes se afastam, em parte porque Errol Musk teve dois filhos com sua própria ex-enteada. Mas o Musk mais velho disse que ele e seu filho mantinham contato frequente e que recentemente viajou para o Texas para visitar o filho e os netos. “Não conheci um ou dois deles porque ainda estão em segredo”, disse o Musk mais velho em novembro./COM THE NEw YORK TIMES