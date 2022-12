Elon Musk vende US$ 3,5 bi em ações da Tesla em nova rodada pós-Twitter

DOW JONES NEWSWIRE - Após tentar acalmar investidores da Tesla, Elon Musk vendeu mais de US$ 3,5 bilhões em ações da companhia nesta semana, em sua segunda rodada de vendas desde que comprou o Twitter. Com a operação mais recente, o CEO da Tesla se desfez de mais de US$ 39 bilhões em ações da fabricante de veículos elétricos desde que o preço do papel atingiu o pico, em novembro de 2021.

Embora ainda seja a montadora mais valiosa do mundo, a Tesla já perdeu mais de US$ 700 bilhões em capitalização de mercado desde a máxima histórica de sua ação.

Ainda não está claro o que motivou Musk a vender mais um lote de ações da Tesla. Na terça-feira, 13, porém, Musk tuitou: “Sob o risco de afirmar o óbvio, tenha cuidado com dívidas em condições macroeconômicas turbulentas, principalmente quando o Fed segue aumentando juros.”

At risk of stating obvious, beware of debt in turbulent macroeconomic conditions, especially when Fed keeps raising rates — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2022

Nesta quarta-feira, 14, a ação da Tesla fechou em baixa de 2,58%, a US$ 156,80, atingindo o menor nível em mais de dois anos. Desde o início de 2022, o papel apresenta queda em torno de 55%, bem maior do que a perda de 29% que o Nasdaq — índice majoritariamente formado por ações de tecnologia — acumula este ano.

A negociação com o Twitter foi encerrada em outubro deste ano, com a aquisição acertada em US$ 44 bilhões. Parte do valor foi negociado em carta de crédito, o que preocupou investidores da Tesla após Musk vender ações da empresa para financiar o acordo.

Ross Gerber, chefe da Gerber Kawasaki Wealth Management e apoiador de longa data da Tesla, sugeriu que o conselho da Tesla deveria nomear um CEO interino. No mês passado, foi divulgado, em um julgamento sobre a remuneração de Musk na Tesla, que ele havia identificado um potencial sucessor como CEO, embora o candidato não tenha sido identificado.