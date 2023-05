Emprego dos sonhos? Agência vai pagar mil dólares para quem usar TikTok por 10 horas seguidas

Há quem diga que gostaria de ser pago pelas horas gastas nas redes sociais. Para alguns, isso será uma realidade. A agência de marketing de influência Ubiquitous abriu inscrições para uma vaga que tem como principal atribuição rolar o TikTok durante 10 horas seguidas. Os três candidatos selecionados para a posição de ‘TikTok Watching Job 2.0″ terão a responsabilidade de ajudar a empresa a descobrir “novas tendências crescentes” – e receberão US$ 1 mil para isso.

“Você provavelmente já assiste ao TikTok – por que não ser pago para fazer isso?”, afirma a agência na descrição da vaga.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o canal do YouTube da Ubiquitous e preencher um formulário justificando o porquê eles devem ser os selecionados para o emprego em um texto de 50 a 100 palavras. De forma opcional, o candidato é convidado a postar um tuíte contando porquê deve ser escolhido – o que deve aumentar as chances de ganhar a vaga, segundo a empresa.

Essa não é a primeira seleção da Ubiquitous para uma vaga como essa. Em outubro do ano passado, a agência recrutou candidatos que poderiam ganhar US$ 50 por hora para rolar o TikTok por 12 horas seguidas. Eles ainda teriam outros benefícios em forma de cartão-presente, segundo o site The New York Post.

Para concorrer à vaga aberta, todos os candidatos devem ter mais de 18 anos e ter familiaridade com o TikTok. O prazo de inscrição é até 31 de maio.









