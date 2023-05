Empresas de Musk são pesadelo para seus vizinhos no Texas

THE WASHINGTON POST - Chap Ambrose sempre foi fã de Elon Musk. Ele gastou US$100 para entrar na lista de espera da primeira caminhonete da Tesla em 2019 e é assinante da Starlink, serviço de internet do bilionário. Mas, então, as empresas de Musk se mudaram para a vizinhança do programador de computadores, que trabalha em sua casa rural no topo de uma colina, no Texas.

Dois anos depois, enormes canteiros de obras e grandes armazéns brancos tomaram os campos verdes onde costumavam pastar o gado. Caminhões pesados trafegam pelas estradas estreitas do campo. E as empresas — a fabricante de foguetes SpaceX e a empresa de túneis subterrâneos The Boring Company — estão buscando permissão do estado para despejar água tratada no Rio Colorado.

“Eu simplesmente não tenho confiança de que a liderança de lá valorize o meio ambiente e esses recursos compartilhados”, disse Ambrose, que lidera um grupo de moradores locais que pressionam as empresas de Musk para que desacelerem e tratem das preocupações sobre os riscos ambientais do empreendimento. “Eu diria que ainda sou fã [do Elon], mas quero que ele faça melhor aqui e seja um bom vizinho”.

A reação negativa em Bastrop, um condado predominantemente rural a 30 minutos a leste de Austin, mostra a agitação que Musk está causando ao construir um novo império no Texas. Suas empresas estão gastando bilhões de dólares em empreendimentos em todo o estado, desde a plataforma de lançamento de foguetes da SpaceX no Golfo do México até uma gigantesca fábrica da Tesla em Austin, que produz 5 mil carros Model Ys por semana.

No início deste mês, o governador do Texas, Greg Abbott (Partido Republicano), elogiou o bilionário enquanto ambos inauguravam uma refinaria de lítio que a Tesla está construindo perto da cidade de Corpus Christi. “Não há empreendedor maior em todo o mundo do que Elon Musk”, disse o governador.

Em frente a uma caminhonete Cybertruck decorada com bandeiras dos EUA e do Texas, Musk agradeceu ao estado por apoiá-lo e ajudá-lo a avançar rapidamente. “É assim que fazemos as coisas”, disse Musk.

Críticas

Apesar de receber elogios por trazer milhares de empregos e indústrias de alta tecnologia para o Texas, consolidando seu status como uma potência no estado, Musk também está enfrentando uma série de reclamações de críticos e reguladores que dizem que ele está avançando rápido demais.

No mês passado, após um foguete da SpaceX explodir sobre o Golfo do México minutos após o lançamento, a Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu o programa de lançamentos da empresa, afirmando que a SpaceX precisava “realizar análises para garantir que o público não fosse exposto a riscos inaceitáveis”.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos afirmou que a explosão lançou “numerosos pedaços grandes de concreto, chapas de aço inoxidável, metal e outros objetos” voando pela área, junto com uma nuvem de concreto pulverizado que depositou materiais a quase 11 quilômetros do local de lançamento.

Os sinais da abordagem de Musk de avançar rápido têm se acumulado no Condado de Bastrop. A Comissão de Qualidade Ambiental do Texas multou os locais de construção de Musk por várias violações relacionadas a controles inadequados de erosão e outras questões. O departamento de transporte do Texas repreendeu a The Boring Company por construir uma entrada sem permissão que, segundo eles, representava riscos para a segurança do tráfego, e o condado de Bastrop emitiu uma infração pelo armazenamento de tanques de águas residuais não autorizados.

“Sobre a The Boring Company, temos sido constantemente pressionados por sua equipe e consultores para acelerar e aprovar solicitações de permissão que estão incompletas e não estão em conformidade” com as regulamentações, escreveu Robert Pugh, então diretor de engenharia e desenvolvimento do Condado, em um e-mail para um colega no verão passado.

Maus vizinhos

Chap Ambrose e sua esposa, Maura Ambrose, ficaram sabendo dos novos vizinhos em maio de 2021, quando Maura viu jovens “de calças jeans justas e tênis Converse” andando pelos campos. No início, eles disseram a ela que eram de Pflugerville, um subúrbio de Austin. Quando pressionados, disseram que estavam com a The Boring Company, que visa escavar grandes túneis de transporte sob cidades para aliviar o congestionamento.

Chap Ambrose se aproximou para se apresentar e ajudou a empurrar os banheiros portáteis dos trabalhadores através do portão. Quando ele pediu para ver os planos de desenvolvimento, eles sugeriram que ele talvez precisasse assinar um acordo de não divulgação (NDA) primeiro, lembra-se Ambrose.

Moradores das regiões das empresas de Musk não confiam nelas para lidar adequadamente com questões ambientais Foto: The Boring Company/Divulgação

Em 2022, a Boring começou a construção de um grande armazém e outros prédios destinados a fabricar e testar equipamentos de escavação de túneis. Pouco depois, a SpaceX começou a construir um prédio enorme do outro lado da estrada. O trabalho era “24 horas por dia... holofotes acesos durante toda a noite”, disse Maura Ambrose.

Casas móveis para os trabalhadores apareceram no local, junto com uma piscina e um clube. A empresa também apresentou planos para construir 110 casas em um terreno próximo, em um projeto grandioso para construir uma cidade da empresa para os funcionários de Musk, de acordo com o Wall Street Journal.

Logo, as reclamações começaram a chegar aos órgãos reguladores. Em fevereiro de 2022, o condado de Bastrop notificou a The Boring Company de que ela estava operando um sistema séptico não autorizado e deu-lhe 60 dias para resolver o problema, mostram registros públicos. Mais de dois meses depois, o sistema não autorizado ainda estava em operação, disseram autoridades do condado em uma notificação de infração em 17 de maio.

Funcionários da agência “deixaram claro que sua entrada não aprovada representa um perigo para o público. O Escritório da Área de Bastrop foi claro sobre o que é necessário para mitigar esse perigo. A The Boring Company se opôs a algumas dessas medidas de mitigação”, escreveu Miguel Arellano, um funcionário do departamento de transporte, em um e-mail de 21 de abril de 2022, enviado a colegas.

Alarmado pela rapidez e escala da construção, Ambrose começou a voar seu drone sobre os locais de construção para capturar imagens e postar atualizações nas redes sociais e em um site que ele criou, chamado Keep Bastrop Boring, que ele anunciou em um outdoor local.

Ele compartilhou vídeos dos trabalhadores cavando túneis sob a estrada para conectar os locais da Boring e da SpaceX e enviou uma reclamação à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ) sobre a terra escavada, que ele temia que pudesse estar contaminada com produtos químicos.

Mel Hamner, um comissário do condado de Bastrop, disse que o crescimento é “mais do que este condado estava preparado para lidar”, mas acrescentou que os funcionários não têm amplos poderes para influenciá-lo.

“Isto é Texas. Isto é chamado de direitos de propriedade”, disse Hamner. “Se você é dono da propriedade e está dentro das leis estaduais, você pode basicamente fazer o que quiser.”

Problemas

Em setembro, as autoridades estaduais notificaram Chap Ambrose de que a The Boring Company havia solicitado uma licença para tratar as águas residuais do local e descartá-las em sua própria terra ou no rio Colorado. Ambrose estava preocupado que o plano pudesse contaminar o abastecimento de água da região e pediu ao seu senador estadual que convocasse uma audiência pública, que ocorreu em março.

Cerca de centenas de pessoas compareceram, excedendo a capacidade da sala de reuniões no Hampton Inn local. Funcionários da TCEQ estavam presentes para responder a perguntas. A Boring enviou um consultor ambiental, Rajiv Patel, para falar, mas nenhum de seus próprios executivos compareceu.

Um advogado da TCEQ disse que a agência havia decidido preliminarmente que a licença atenderia aos “requisitos estatutários e regulamentares”. No entanto, os moradores e os ambientalistas na plateia estavam inquietos.

Connie Schroeder, prefeita da cidade de Bastrop, instou a empresa a tratar suas águas residuais na nova estação de tratamento da cidade. “Todos nós sabemos que isso é o melhor para o Colorado”, disse ela. Patel disse que a Boring pretendia fazer isso a longo prazo, mas que ainda não havia uma conexão com a estação da cidade.

Amy Weir, proprietária local, disse que as empresas de Musk “sem dúvida fizeram coisas incríveis”, mas que não havia necessidade de “reinventar o tratamento de águas residuais” quando a cidade estava pronta para lidar com o trabalho. Ela acrescentou que as penalidades por violar a licença eram muito baixas. “O proprietário dessas empresas gastou US$ 44 bilhões no Twitter, e isso não teve impacto em sua capacidade de continuar construindo esses negócios”, disse ela.

Ambrose pegou o microfone e criticou a Boring por avançar sem uma conexão com a estação de tratamento da cidade e por se recusar a responder perguntas na audiência. “A equipe de liderança está ausente. E eles estão brincando. E nós não estamos”, disse ele.

Judah Ross, um corretor imobiliário de Bastrop, disse depois da reunião que ele entrou com uma postura neutra em relação à questão, mas saiu se opondo porque achou evasivas as respostas do consultor da Boring.

Musk, segundo ele, está construindo produtos que estão “mudando o mundo”. “Eu amo o Elon, e precisamos de mais indústria aqui”, disse Ross. “Eu só não quero que ele jogue seu cocô no rio.” /TRADUÇÃO POR ALICE LABATE