Engenheiro do Google é acusado de roubar segredos industriais da empresa e entregar para a China

Um ex-engenheiro de software do Google foi acusado de roubar segredos comerciais de inteligência artificial (IA) da empresa enquanto trabalhava secretamente com duas empresas sediadas na China, informou o Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira, 6. Linwei Ding, de nacionalidade chinesa, foi preso em Newark, Califórnia, por quatro acusações de roubo de segredos comerciais federais, cada uma delas com punição de até 10 anos de prisão.

O caso contra Ding, 38 anos, foi anunciado em uma conferência da American Bar Association em São Francisco pelo Procurador Geral Merrick Garland, que, juntamente com outros líderes da aplicação da lei, alertou repetidamente sobre a ameaça da espionagem econômica chinesa e sobre as preocupações com a segurança nacional representadas pelos avanços da inteligência artificial e outras tecnologias em desenvolvimento. "As acusações de hoje são a mais recente ilustração do quanto as afiliadas de empresas sediadas na República Popular da China estão dispostas a ir para roubar a inovação americana", disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em um comunicado. "O roubo de tecnologia inovadora e segredos comerciais de empresas americanas pode custar empregos e ter consequências econômicas e de segurança nacional devastadoras."

Google acursou o ex-engenheiro de roubo de "diversos" documentos da empresa Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

O Google disse que determinou que o funcionário havia roubado “vários documentos” e encaminhou o assunto para a polícia.

“Temos salvaguardas rigorosas para evitar o roubo de nossas informações comerciais confidenciais e segredos comerciais”, disse o porta-voz do Google, Jose Castaneda, em um comunicado. “Após uma investigação, descobrimos que esse funcionário roubou vários documentos e rapidamente encaminhamos o caso para a polícia. Somos gratos ao FBI por ajudar a proteger nossas informações e continuaremos cooperando estreitamente com eles”.

Um advogado listado como advogado de defesa de Ding não fez comentários na noite de quarta-feira.

A IA é o principal campo de batalha para os concorrentes no campo da alta tecnologia, e a questão de quem domina pode ter grandes implicações comerciais e de segurança. Nas últimas semanas, os líderes do Departamento de Justiça têm alertado sobre como os adversários estrangeiros poderiam aproveitar as tecnologias de IA para afetar negativamente os Estados Unidos.

A procuradora-geral adjunta, Lisa Monaco, disse em um discurso no mês passado que a Disruptive Technology Strike Force do governo colocaria a IA no topo de sua lista de prioridades de aplicação, e Wray disse em uma conferência na semana passada que a IA e outras tecnologias emergentes tornaram mais fácil para os adversários tentarem interferir no processo político americano.

Garland corroborou as preocupações no evento de São Francisco, dizendo que, “como em todas as tecnologias em evolução, (a IA) tem prós e contras, vantagens e desvantagens, grandes promessas e o risco de grandes danos”.

A acusação revelada na quarta-feira no Distrito Norte da Califórnia alega que Ding, que foi contratado pelo Google em 2019 e tinha acesso a informações confidenciais sobre os data centers de supercomputação da empresa, começou a fazer upload de centenas de arquivos em uma conta pessoal do Google Cloud há dois anos.

Poucas semanas após o início do roubo, dizem os promotores, Ding recebeu a oferta de um cargo de diretor de tecnologia em uma empresa em estágio inicial na China, que divulgava seu uso de tecnologia de IA e que lhe oferecia um salário mensal de cerca de US$ 14,8 mil, além de um bônus anual e ações da empresa. A acusação diz que Ding viajou para a China e participou de reuniões com investidores na empresa e procurou levantar capital para ela.

Ele também fundou e atuou separadamente como executivo-chefe de uma empresa iniciante sediada na China que pretendia treinar “grandes modelos de IA alimentados por chips de supercomputação”, segundo a acusação.

Os promotores dizem que Ding não revelou nenhuma das duas afiliações ao Google, que o descreveu na quarta-feira como um funcionário júnior.

Ele pediu demissão do Google em 26 de dezembro de 2023.

Três dias depois, as autoridades do Google souberam que ele havia se apresentado como CEO de uma das empresas chinesas em uma conferência de investidores em Pequim. As autoridades também analisaram imagens de vigilância que mostravam que outro funcionário havia escaneado o crachá de acesso de Ding no prédio do Google nos EUA, onde ele trabalhava, para fazer parecer que Ding estava lá quando, na verdade, estava na China, diz a acusação.

O Google suspendeu o acesso de Ding à rede e bloqueou seu laptop, e descobriu seus uploads não autorizados ao pesquisar seu histórico de atividades na rede.

Em janeiro, o FBI cumpriu um mandado de busca na casa de Ding e apreendeu seus dispositivos eletrônicos e, posteriormente, executou um mandado adicional para o conteúdo de suas contas pessoais, contendo mais de 500 arquivos exclusivos de informações confidenciais que, segundo as autoridades, ele roubou do Google./AP

