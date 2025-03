Ernie X1: Baidu também lança IA para disputar com DeepSeek liderança chinesa

A gigante chinesa das buscas Baidu apresentou nesta semana o modelo de inteligência artificial (IA) Ernie X1 na tentativa de bater o DeepSeek R1 - que chocou o Vale do Silício ao oferecer um desempenho comparável ao dos melhores chatbots do mundo por uma fração do custo de desenvolvimento. O modelo de raciocínio do Baidu se destaca em áreas como diálogos diários, cálculos complexos e dedução lógica, disse a empresa em um comunicado no domingo.

O Baidu também atualizou seu principal modelo de fundação para o Ernie 4.5. Imediatamente, ela tornou todos os níveis de seu serviço - incluindo o modelo X1 - gratuitos para seus usuários de chatbot, várias semanas depois do planejado anteriormente.

Modelo Ernie X1 do líder de pesquisa na internet da China funciona de forma semelhante à DeepSeek R1 Foto: Jade Gao/JADE GAO

PUBLICIDADE A empresa, sediada em Pequim, foi a primeira do setor de tecnologia chinês, que movimenta um US$ 1 trilhão, a lançar um chatbot inspirado no ChatGPT da OpenAI, mas os chatbots rivais da ByteDance e da Moonshot AI logo ganharam popularidade. Modelos de código aberto, como o Qwen da Alibaba e a DeepSeek, ganharam maior reconhecimento na comunidade global de desenvolvedores. O Ernie 4.5 supera o GPT 4.5 mais recente da OpenAI na geração de texto, disse o Baidu, citando vários benchmarks do setor.

O Baidu declarou que tornará os modelos Ernie AI de código aberto a partir de 30 de junho, o que representa uma grande mudança estratégica após o surgimento do DeepSeek. Ele também integrou o modelo R1 em seu mecanismo de busca - seu principal negócio.

O boom da inteligência artificial (IA) generativa apareceu nos resultados do Baidu no trimestre de dezembro por meio de um salto de 26% na receita da nuvem. Esse aumento, impulsionado pelos serviços fornecidos aos desenvolvedores que buscam poder de computação, foi ofuscado pelas fracas vendas de publicidade em meio ao mal-estar econômico da China.

No mês passado, o Baidu concluiu um longo acordo para adquirir a plataforma de streaming YY Live Joyy. A aquisição de US$ 2,1 bilhões liberou cerca de US$ 1,6 bilhão que o Baidu havia depositado anteriormente em contas de garantia, que planeja investir em IA e infraestrutura de nuvem.

