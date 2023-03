EUA rejeitam testes de implantes cerebrais em humanos de empresa de Elon Musk

Comandada por Elon Musk, a empresa Neuralink, de implantes cerebrais, não obteve a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de dispositivos médicos dos EUA, para realizar testes em humanos. Segundo um relatório da Reuters, o órgão teria recusado o pedido da empresa no ano passado.

Funcionários e ex-funcionários da Neuralink disseram à Reuters que a FDA recusou o pedido por conta de preocupações relacionadas aos chips. As principais seriam acerca da bateria de lítio dos dispositivos, do possível superaquecimento do equipamento, que poderia migrar para outras partes do cérebro por meio dos fios do implante. Além disso, há questões envolvendo a remoção dos chips e probabilidade de infecção ou rejeição por parte do corpo do usuário.

O objetivo da empresa com os chips seria permitir o controle de eletrônicos por meio da mente e, também, poder restaurar funções corporais de pessoas com paralisias, deficiências ou até doenças como o Alzheimer e o Parkinson.

O plano inicial da Neuralink era iniciar os testes em 2020, mas, como não foi possível, a expectativa passou para 2022, quando pediu autorização à FDA em janeiro. Em novembro do ano passado, durante o evento “Show and Tell”, Musk explicou os objetivos da empresa em realizar testes em pessoas e disse que planejava dar início aos procedimentos até maio deste ano.

A companhia vem realizando testes em animais há pelo menos três anos antes da aprovação para testes em humanos. A empresa chegou a publicar um vídeo em 2021 do macaco Pager jogando Pong usando apenas o poder da mente com o chip cerebral, mas, posteriormente, a Neuralink foi acusada de maus-tratos contra animais.