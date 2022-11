Ex-funcionários processam Twitter por falta de aviso prévio

Publicidade

Funcionários do Twitter estão processando a rede social por não respeitar uma lei da Califórnia sobre aviso prévio de demissão. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a ação foi protocolada nesta quinta-feira, 3, e versa sobre o novo gerenciamento de Elon Musk, agora CEO do Twitter, que começou a pôr em prática demissões em massa por email.

O processo fala sobre uma lei chamada “Warn Act”, que prevê um aviso de 60 dias de antecedência no caso de demissões em massa. Desde a quinta, funcionários já reportaram a perda de acessos a sistemas do Twitter, como ferramentas de comunicação interna e emails.

Musk já havia sinalizado um corte de funcionários quando assumiu a empresa — o bilionário colocou a diminuição de posições no site como uma das suas prioridades no Twitter. A rede social tem, no momento, demissões ocorrendo em diversos escritórios espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.

“Entramos com esta ação na tentativa de garantir que os funcionários estejam cientes de que não devem abrir mão de seus direitos e que eles têm um caminho para buscá-los”, disse Shannon Liss-Riordan, advogada que apresentou a queixa nesta quinta-feira, em uma entrevista.