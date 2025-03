Explosões em sequência do Starship levantam dúvidas sobre capacidade da SpaceX, de Elon Musk

Para a SpaceX, 2025 deveria ser o seu melhor ano até agora: Elon Musk, o fundador da empresa espacial, é uma das pessoas mais influentes no Salão Oval, e o presidente Donald Trump endossou sua visão de enviar seres humanos a Marte. Mas, até agora, o ano da companhia não empolga. A nave que é fundamental para a meta de Marte, o foguete Starship, foi lançado duas vezes em 2025, e explodiu nas duas delas.

A última explosão ocorreu na quinta-feira, 6, durante o oitavo voo, menos de dois meses depois que o sétimo voo de teste também se desintegrou no espaço. Novamente, uma chuva de detroços caiu na Terra, criando uma nova dor de cabeça para os viajantes da Flórida e do Caribe, que não estavam acostumados a ver a “queda de detritos espaciais” como motivo de atrasos nos voos. Nenhum dos incidentes deixou feridos.

Oitavo lançamento do Starship, que terminou com missão mal sucedida Foto: Eric Gay/AP

As explosões não são necessariamente fracassos para uma empresa que prosperou com a mentalidade de “lançar, quebrar, consertar e lançar novamente”. Com inovações como a aterrissagem e a reutilização de foguetes propulsores, a SpaceX reduziu o custo do envio de objetos ao espaço. A Starship, projetada para ser totalmente reutilizável, tem o potencial de revolucionar o mercado de foguetes mais uma vez.

PUBLICIDADE Mas essas duas explosões da Starship foram um retrocesso no processo de desenvolvimento, pois os voos não conseguiram nem mesmo repetir os sucessos dos voos de teste anteriores, e talvez mostrem que os engenheiros da empresa não são tão infalíveis quanto os fãs da empresa às vezes gostam de pensar. “Há essa aura que se formou em torno da SpaceX, mas estamos começando a ver que eles também são humanos”, disse Daniel Dumbacher, ex-funcionário da Nasa que agora é professor de prática de engenharia na Universidade Purdue e diretor de inovação e estratégia da Special Aerospace Services, uma empresa de engenharia e fabricação cujos clientes incluem a Nasa, a Força Espacial dos Estados Unidos e alguns dos concorrentes da SpaceX.

Os atrasos também podem ter repercussões para a Nasa, que contratou a SpaceX para usar uma versão do Starship para pousar astronautas na Lua já em 2027, durante a missão Artemis III.

Os dois Starships perdidos, que falharam menos de 10 minutos após a decolagem, eram um projeto atualizado. De forma desanimadora, eles foram menos bem-sucedidas do que uma versão mais antiga, que voou no ano passado. Três voos de teste anteriores deram meia volta ao mundo, sobreviveram à reentrada na atmosfera sobre o Oceano Índico e, em seguida, simularam pousos nas águas da costa oeste da Austrália.

Além disso, as falhas do sétimo e oitavo voos ocorreram mais ou menos na mesma parte do voo, e ambas pareciam ter origem perto dos motores de segundo estágio da espaçonave. Isso sugere que a SpaceX não conseguiu diagnosticar e resolver o problema com sucesso. Isso pode indicar uma falha significativa no projeto atualizado.

Publicidade

Isso também significa que, até o momento, a SpaceX não conseguiu testar aspectos do projeto atualizado da Starship, incluindo abas dianteiras menores e reposicionadas, usadas para guiar a espaçonave enquanto ela cai no ar durante a reentrada. A SpaceX também planejou testar um dispensador do tipo Pez para implantar seus satélites de internet Starlink.

O Starship, o foguete mais potente já construído, é fundamental para os sonhos de Musk de construir assentamentos humanos em Marte. Uma cadência frequente de lançamentos do Starship também é crucial para os planos mais imediatos da SpaceX de ganhar dinheiro.

A próxima geração de satélites para seu serviço Starlink de internet a partir do espaço é maior e mais pesada. O espaço de carga volumoso do estágio superior do Starship permitiria que a empresa reabastecesse sua constelação de milhares de satélites em órbita de forma rápida e barata.

Os fracassos dos voos de teste também significam que o programa de desenvolvimento da SpaceX não conseguiu avançar para outros objetivos.

Publicidade

A SpaceX precisa demonstrar que o Starship pode permanecer em órbita por um longo período de tempo e, em seguida, sair da órbita e retornar ao local de lançamento para ser capturada pelos braços mecânicos na torre de lançamento. O estágio de lançamento Super Heavy, que não vai para a órbita, fez isso com sucesso três vezes. A empresa também precisa mostrar que pode lançar várias naves estelares em uma sucessão rápida. Mais importante ainda, ela precisa mostrar que pode transportar propulsores de oxigênio líquido e metano de uma nave estelar para outra. Esse procedimento é fundamental para permitir que uma nave espacial acumule combustível suficiente para ir à Lua ou a Marte. Assim, a nave que chegará à Lua terá que permanecer na órbita da Terra enquanto outras naves são lançadas para trazer propulsores para reabastecer os tanques da nave de pouso lunar.

Musk afirmou que a transferência de propelente é um exercício simples. Mas nunca se tentou bombear uma quantidade tão grande de líquido tão rapidamente enquanto se flutua em órbita, e ninguém sabe ainda quantos lançamentos do Starship - talvez até 20 - serão necessários para uma única missão lunar.

Publicidade

Em um ano, “teremos uma compreensão muito boa desse problema”, disse Kshatriya. “Mas não posso programar essa inovação. Não há como fazê-lo.”

Publicidade

Porém, o cronograma descrito por Kshatriya pressupunha que não haveria grandes contratempos. Com a Administração Federal de Aviação suspendendo o Starship até que a SpaceX conclua uma investigação sobre a falha do voo 8, a estreia do Starship de longa duração pode ser adiada para o meio do ano, ou mais.

Dumbacher acredita que a SpaceX será capaz de resolver os desafios técnicos apresentados pela Starship. “Não tenho dúvidas de que eles conseguirão resolver o problema, voltarão a voar e consertarão as coisas”, disse ele. “Só não sei quanto tempo levarão para fazer isso.”

Em depoimento a um comitê da Câmara no mês passado, Dumbacher disse que o sistema Starship, com a multiplicidade de voos de abastecimento, era muito grande e muito complicado para cumprir a meta atual de 2027 para o Artemis III, ou mesmo 2030, quando a China planeja levar astronautas à Lua.

Dumbacher até propôs que a Nasa mudasse para um módulo de pouso menor e mais simples para aumentar as chances de a Nasa vencer a corrida lunar do século 21 com a China. Como a SpaceX deve realizar uma demonstração de seu módulo de pouso Starship sem nenhum astronauta a bordo antes do Artemis III, um pouso bem-sucedido de um astronauta na Lua usando o Starship poderia exigir até 40 lançamentos.

Publicidade

Ele não considerava altas as chances de tantos lançamentos bem-sucedidos. “Preciso reduzir drasticamente o número de lançamentos”, diz Dumbacher durante a audiência. “Preciso simplificar.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.