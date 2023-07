Extrema direita sai na frente com monetização no Twitter e enfurece influenciadores nos EUA

THE WASHIGNTON POST — Na quinta-feira 13, o Twitter anunciou que, pela primeira vez, começaria a compartilhar a receita de anúncios da plataforma com os criadores de conteúdo. No entanto, a oferta não se aplica a todos os criadores neste momento.

Os primeiros beneficiários parecem ser influenciadores de extrema direita de alto perfil que tuitaram antes do anúncio quanto eles ganharam como parte do programa. Nomes como Ian Miles Cheong, Benny Johnson e Ashley St. Claire divulgaram seus ganhos.

“Uau. Elon Musk não estava brincando. A monetização de conteúdo é real”, tuitou uma conta anônima chamada End Wokeness, com 1,4 milhão de seguidores, acompanhada por uma captura de tela mostrando ganhos de mais de US$ 10,4 mil.

Até agora, muitos dos influenciadores que revelaram publicamente que fazem parte do programa são figuras proeminentes da direita. Andrew Tate, por exemplo, que foi recentemente libertado da prisão sob acusações de estupro e tráfico humano, postou que foi pago mais de US$20 mil pelo Twitter.

“Esta é uma boa reviravolta de ser banido pelo Twitter 1.0 por quase 2 anos para agora ser pago para postar. Obrigado, Elon Musk,” tuitou o influenciador de extrema direita Rogan O’Handley, conhecido como DC Draino.

Mas nem todos os contribuidores proeminentes de direita no Twitter pareciam fazer parte do programa. Quando perguntada se fazia parte do programa, Chaya Raichik, criadora do @libsoftiktok, ofereceu uma resposta irônica, afirmando que seu relacionamento com Musk estava prosperando. Ela não respondeu a uma pergunta sobre se estava recebendo pagamentos sob o programa.

Os influenciadores antiTrump Ed Krassenstein e Brian Krassenstein, que foram anteriormente banidos do Twitter em 2019, também anunciaram que faziam parte do programa.

Musk não respondeu a um pedido de comentário enviado por e-mail para ele no Twitter e na SpaceX, outra empresa de seu comando.

Insatisfação na direita

“Acredito que existam alguns criadores de conteúdo conservadores que estão insatisfeitos”, disse Kris Ruby, uma influenciadora conservadora e presidente do Ruby Media Group. “Não parece igual para todos. Não acho que o campo de jogo seja nivelado.”

Ela disse que alguns da direita que não foram incluídos no programa, apesar de cumprirem todos os critérios, estão se queixando em privado. “A maioria dos conservadores não quer enfrentar a ira de Elon e o que acontece quando você o critica”, disse ela. “Vimos que ele realmente não está aplicando os termos de serviço de maneira igual para todos.”

O Twitter afirmou, em um post no blog, que a parcela dos criadores na receita publicitária seria baseada em um cálculo de respostas às suas postagens e impressões mensais. O programa só está disponível nos países onde a plataforma de transferências Stripe suporta pagamentos, e os destinatários devem assinar o Twitter Blue para serem elegíveis.

Funil de elegibilidade

Nem todos os criadores que querem monetizar vão poder. Os criadores que se candidatarem ao programa terão que passar por uma “revisão humana” e atualmente não há inscrição aberta para os interessados em se juntar. Alguns contribuidores não políticos expressaram frustração com a falta de transparência da empresa sobre o lançamento do programa.

“Meus tuítes geraram centenas de milhões de impressões para o Twitter a cada ano”, postou Matt Navarra, um estrategista de mídia social que dirige o boletim informativo e a comunidade Geekout, focada em tecnologia, na quinta-feira. “E estou na plataforma há mais de 15 anos. É lamentável que não haja um pagamento vindo para mim. O Twitter nunca gerou renda direta para todo o conteúdo que eu coloquei nele.”

Esse programa simplesmente parece tirado do nada para um subconjunto específico de criadores que ele queria agradar Ex-executiva do Twitter

Ex-funcionários do Twitter que trabalharam em produtos focados em criadores expressaram ceticismo sobre o lançamento, com vários chamando-o de golpe de relações públicas.

Uma ex-executiva do Twitter que trabalhou em parcerias com criadores e que pediu para permanecer anônima para evitar retaliações, disse que, “qualquer tipo de monetização de conteúdo que fizemos no passado era baseada em um modelo de receita. Isso simplesmente parece tirado do nada para um subconjunto específico de criadores que ele queria agradar.”

A ex-executiva do Twitter também expressou dúvida sobre as métricas revisadas do Twitter, incluindo impressões. “Os números são totalmente e completamente falsos”, disse ela. “É tudo completamente inventado. Realmente parece que eles estão arbitrariamente escrevendo cheques para pessoas de quem gostam, o que não é uma estratégia sustentável para criadores.”

Latasha James, uma criadora full-time do YouTube em Detroit, disse que o Twitter é muito volátil para os criadores de conteúdo investirem muito tempo. “Como criadora, busco oportunidades de monetização com marcas e plataformas que parecem bem financiadas e estáveis”, disse ela. “O Twitter tem sido o oposto de estável no último ano, então definitivamente estaria preocupada em depender do programa de monetização deles para ganhar a vida.”

Megafone do algoritmo

Outros concordaram que mesmo que Musk oferecesse a todos os criadores um pagamento, a virada à direita do site os impediria de postar.

“Ele está censurando discursos que não gosta e amplificando discursos que gosta e está escolhendo as pessoas que ele quer que tenham uma voz na plataforma e silenciando outras”, disse Rathbone DeBuys, um músico e criador de conteúdo em Nova Orleans, que se monetiza no TikTok. “Parece que não há uma lógica para isso. Ele decidiu arbitrariamente que essas são as pessoas que vão ganhar dinheiro com a plataforma porque essas são amigas.”

“Eu tento respeitar meus valores nos meus negócios e sinto que as coisas que Elon vem fazendo não estão alinhadas com meus valores”, disse Lu Levy, criadora de conteúdo no YouTube e coach de negócios digitais para criadores de conteúdo. “Eu já consigo uma boa monetização em outras plataformas, especialmente no YouTube. Simplesmente não vale a pena ir contra o que eu acredito.”

O timing do anúncio de Musk vem após o Threads, rival do Twitter, superar 100 milhões de inscrições em menos de uma semana, tornando-se o aplicativo de crescimento mais rápido de todos os tempos.

Jordan Lintz, proprietário da HighKey Enterprises, uma empresa de relações públicas, disse que acha que Threads deveria seguir o exemplo das novas ofertas de monetização do Twitter. “A retenção de usuários do Threads vai escorregar eventualmente”, disse Lintz. “Eu acho que quem oferece a melhor monetização ganhará a corrida pela retenção. É algo que Threads talvez precise investigar.”

Jules Terpak, criadora de conteúdo e especialista em cultura digital, disse que, como alguém que tuita muito, a perspectiva de ganhar dinheiro com postagens é atraente, mas ela está observando para ver como Musk lidará com questões espinhosas como roubo de conteúdo e bots. Ela também está se perguntando se este novo plano de monetização é sustentável, dada a luta do Twitter para reter a receita publicitária.

“Assim que vejo esses valores, minha primeira pergunta é como isso vai ser sustentado”, disse ela. “O histórico até agora com a propriedade de Elon é que muitas coisas que soam muito bonitas, então você as vê em ação e há esses nuances mais negativos nisso.” / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA