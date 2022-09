Facebook ‘copia’ Discord e testa canais de áudio em app de mensagens

O Facebook anunciou uma nova ferramenta para o Messenger, app de mensagens vinculado à rede social, para que usuários possam conversar em canais. Chamado “Community Chats”, o recurso mistura os famosos grupos do Facebook com as salas de conversa do Discord e começa a ser testado ainda nesta semana.

“Estamos criando o ‘Community Chats’ como uma nova maneira de se conectar com pessoas que compartilham seus interesses”, escreveu Mark Zuckerberg, presidente da empresa, em uma publicação na rede social. “Mais de 1 bilhão de pessoas usam o Messenger para se comunicar com amigos e, em breve, você poderá iniciar bate-papos da comunidade no Messenger, bem como em grupos do Facebook.”

Ferramenta é semelhante ao app Discord Foto: Facebook

No recurso, grupos de diferentes temas poderão adicionar funções como conversa em chat, áudio e um pequeno menu de opções que inclui calendários, eventos e um botão para chamada de vídeo.

O “Community Chats” também vai ter moderação de administradores. Eles poderão adicionar, remover e mutar pessoas na conversa. Os moderadores também vão poder banir mensagens a partir de palavras pré-programadas — assim, toda vez que um termo proibido for utilizado, a mensagem será banida automaticamente.

A ferramenta é bastante semelhante com o que o Discord oferece aos usuários, e parece ser mais um dos testes de Zuckerberg para tentar manter seus usuários na plataforma.

Continua após a publicidade