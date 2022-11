Facebook deve notificar funcionários sobre demissão em massa nesta semana

Publicidade

DOW JONES NEWSWIRES - A Meta, holding de Facebook, Instagram e WhatsApp, planeja iniciar demissões em larga escala nesta semana, segundo fontes familiarizadas com o assunto. As demissões devem afetar milhares de funcionários e um anúncio está planejado para ocorrer na quarta-feira.

Os cortes devem estar entre as maiores rodadas de uma recente onda de cortes de empregos em tecnologia, após o rápido crescimento do setor durante a pandemia. A Meta relatou ter mais de 87 mil funcionários no final de setembro. Os funcionários já foram avisados para cancelar viagens não essenciais a partir desta semana.

As demissões planejadas seriam as primeiras grandes reduções de pessoal a ocorrer nos 18 anos de história da empresa. Embora menor em termos porcentuais do que os cortes no Twitter na semana passada, que atingiram cerca de metade da equipe da empresa, o número de funcionários da Meta que devem perder seus empregos pode ser o maior até hoje em uma grande corporação de tecnologia.

O Wall Street Journal informou em setembro que a Meta estava planejando cortar despesas em pelo menos 10% nos próximos meses, em parte por meio de reduções de pessoal. Os cortes que devem ser anunciados esta semana seguem vários meses de reduções direcionadas de pessoal, nas quais os funcionários foram gerenciados ou viram suas funções eliminadas.

As ações da Meta caíram mais de 70% este ano. A empresa destacou a deterioração das tendências macroeconômicas, mas os investidores também ficaram assustados com seus altos gastos e ameaças ao principal negócio de mídia social da empresa. O crescimento desse negócio em muitos mercados estagnou em meio à forte concorrência do TikTok e a exigência da Apple de que os usuários optem pelo rastreamento de seus dispositivos reduziu a capacidade das plataformas de mídia social de segmentar anúncios.