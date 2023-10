Facebook e Instagram podem ganhar versão paga de até US$ 17 na União Europeia

A Meta cogita lançar um plano de assinatura mensal do Facebook e Instagram apenas para usuários na União Europeia, de acordo com informações publicadas pelo jornal americano Wall Street Journal na segunda-feira 2. Por preços que variam entre US$ 14 e US$ 17, a versão não exibiria anúncios personalizados para os usuários das redes.

A versão paga dos apps é uma tentativa de a Meta cumprir com as exigências da União Europeia. O bloco econômico exige que plataformas de tecnologia permitam que seus usuários consigam abandonar os anúncios personalizados, o que impacta diretamente o negócio de companhias como a Meta e o Google, por exemplo.

Anúncios personalizados são um tipo de microssegmentação de publicidade que varia de usuário para usuário, tornando-se mais personalizada e customizada para cada indivíduo. Isso é feito a partir dos dados coletados pelas plataformas, que rastreiam hábitos online na Web e em apps. Em tese, esse rastreamento é realizado com o consentimento dos usuários, que concordam com os termos de uso das plataformas — mas a UE quer tornar esse processo mais transparente.

Nos planos de assinatura, a Meta vai permitir diferentes preços a partir, a depender de onde o usuário está assinando o plano (web ou aplicativo) ou se vale para o Facebook e Instagram ou para as duas contas. Nesse caso, os valores podem ser de US$ 14 a US$ 17 por mês.

Em 1.º de setembro, o jornal americano New York Times já havia noticiado que a Meta cogitava lançar um plano semelhante, mas preços não haviam sido revelados.

Ao Wall Street Journal, a Meta não confirmou que cogita lançar esse plano de assinaturas na Europa — mas tampouco negou. “A Meta acredita no valor dos serviços gratuitos apoiados por anúncios personalizados. No entanto, continuamos a explorar opções para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios em constante evolução. Não temos mais nada a compartilhar no momento”, declarou um porta-voz da empresa ao veículo.

Não há data de lançamento da novidade, diz o Wall Street Journal.

Atualmente a companhia de Mark Zuckerberg tem um plano chamado Meta Verified, que permite que usuários paguem pela verificação das contas e por ferramentas extras. O plano custa R$ 45 mensais se for adquirido pela web, e R$ 55 mensais se for adquirido pelo aplicativo.