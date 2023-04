Facebook ganha US$ 380 bilhões em valor de mercado após demitir 21 mil funcionários

Desde que decidiu demitir 21 mil pessoas, a Meta, companhia dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, viu seu valor de mercado se elevar em US$ 380 bilhões. Desde novembro, quando a gigante anunciou a primeira rodada de cortes, os papéis da companhia se valorizarem em 164%, colocando as ações no patamar mais alto desde janeiro de 2022.

Boa parte da valorização ocorreu nas últimas 24 horas: com o anúncio acima da expectativa para o primeiro trimestre, a companhia ganhou US$ 80 bilhões, fazendo com que o valor total da companhia chegasse a US$ 618 bilhões nesta quinta. Pouco antes da primeira rodada de cortes, em novembro do ano passado, a empresa valia US$ 238 bilhões.

O balanço desta quarta, 26, é o primeiro que a companhia apresenta depois da segunda rodada de demissões anunciada em março, que projetou eliminar 10 mil postos. No documento, a companhia registrou alta de 3% em comparação com o ano anterior, chegando a US$ 28,6 bilhões. Foi o primeiro aumento após três trimestres de declínio. Analistas esperavam que a receita da companhia seria de US$ 27,65 bilhões.

Mark Zuckeberg afirmou que a companhia está “se tornando mais eficiente para construir produtos melhores de forma mais rápida”. Segundo o relatório, a empresa atingiu 2,04 bilhões de usuários ativos em todos os seus serviços, como Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger.

A alta nas ações também foi impulsionada com a previsão para o segundo trimestre: a receita ficará entre US$ 29,5 bilhões e US$ 32 bilhões - o mercado esperava US$ 29 bilhões.

Metaverso tem prejuízo de US$ 4 bilhões

O Metaverso da Meta não obteve o sucesso esperado por Zuckerberg Foto: Facebook/Reprodução

Apesar dos bons números, a divisão responsável pelo desenvolvimento de tecnologias do metaverso, a Reality Labs, deu novo prejuízo. Depois de perder US$ 12 bilhões ao longo de 2022, o Reality Labs apresentou prejuízo de US$ 3,99 bilhões. A perda constante de dinheiro vem pressionando Zuckerberg a abandonar a iniciativa e a focar em inteligência artificial - o sucesso do ChatGPT reforçou isso.

O fundador da companhia, porém, rejeitou abandonar o metaverso em ligação com investidores nesta quarta. “Construíram uma narrativa de que estamos de alguma maneira nos distanciando da visão de metaverso, então quero ser direto e dizer que isso não é verdade. Focamos em IA e metaverso e vamos continuar a fazer isso”, disse.