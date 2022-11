Facebook vai deixar principal escritório no Brasil para reduzir custos

Publicidade

Seguindo as demissões, que afetaram 11 mil pessoas em todo o mundo, a Meta, companhia dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, vai deixar o seu principal escritório no Brasil como medida para conter custos. A decisão da mudança foi tomada antes dos cortes desta quarta, 9, porém, Mark Zuckerberg falou também que iria fechar escritórios e espaços de trabalho colaborativos como medida de contenção.

Segundo apurou o Estadão, o braço brasileiro da operação vai deixar a Infinity Tower, prédio icônico no bairro do Itaim, em São Paulo, que abriga também os escritórios de Apple, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bloomberg. A Meta estava no local desde setembro de 2012, ano da inauguração do prédio.

Leia também Facebook demite 11 mil pessoas, maior corte da história de empresas de tecnologia

Com a mudança, a Meta permanecerá apenas com escritórios no edifício B32, localizado na Avenida Faria Lima, também no bairro do Itaim. Desde 2020, a companhia aluga o espaço e já havia iniciado a transição para tornar o local na sua principal sede no País. Internamente, o anúncio da mudança foi feito no final de outubro.

Infinity Tower era a casa da Meta no Brasil desde 2012 Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Procurada, a Meta confirmou mudanças na sua estrutura de escritórios no País, mas não falou sobre a saída da Infinity Tower.

Diz a nota: “Os últimos anos trouxeram novas possibilidades em torno do papel dos escritórios. Dentro do nosso compromisso com uma experiência de força de trabalho distribuída, reconhecemos que temos novos tipos de perfis de trabalho, incluindo remoto, híbrido e com presença no escritório durante toda a semana. Para apoiar essa evolução, anunciamos em outubro que estamos implementando o compartilhamento de mesas de trabalho, permitindo que as pessoas tenham mais flexibilidade, ao mesmo tempo em que revigoramos nosso ambiente de trabalho. E para manter uma utilização eficiente dos espaços, desde outubro também estamos otimizando a ocupação de nossos escritórios em alguns locais, incluindo São Paulo.”