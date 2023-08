Filho de Steve Jobs anuncia fundo de investimento para combater o câncer

Reed Jobs, filho de Steve Jobs, vai se aventurar no mundo dos investimentos. Aos 31 anos, um dos herdeiros do cofundador da Apple, anunciou sua própria firma de investimentos, cujo objetivo será financiar pesquisas de tratamentos contra o câncer.

Ao New York Times, ele disse: “Meu pai foi diagnosticado com câncer quando eu tinha 12 anos E meu pai sucumbiu ao câncer quando eu estava na faculdade”. Em 2011, um câncer de pâncreas resultou na morte de Steve Jobs, o que levou Reed a se interessar por pesquisas relacionadas à oncologia.

A firma de investimentos, batizada de Yosemite, começa com um fundo de US$ 200 milhões, montante levantado com investidores e instituições como John Doerr, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Universidade Rockefeller University e Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O nome é uma referência ao parque onde os seus pais se casaram e repete também a estratégia da Apple de batizar os sistemas operacionais da companhia com nomes de parques na Califórnia.

Reed Jobs abre firma de investimento de combate ao câncer Foto: Amanda Andrade-Rhoades/Reuters

O Yosemite vai funcionar como uma spin-off da Emerson Collective, a organização filantrópica comandada por sua mãe, Laurene Powell Jobs, desde 2004. No Emerson Collective, Reed atuou como diretor de saúde. A firma terá um braço voltara para lucro e um braço filantrópico, que fará doações para cientistas.

Ao Times, ele disse: Eu nunca quis ser um investidor de capital de risco, mas percebi que, quando você está incubando algo, você pode decidir quais componentes se tornam parte disso, qual a direção que isso vai tomar e qual será o foco científico.”