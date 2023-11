Foguetão no ar de novo: entenda porque o próximo voo do Starship deve ocorrer em breve

THE WASHINGTON POST - Após o primeiro voo de teste do foguetão Starship, a SpaceX precisou esperar sete meses para que a Administração Federal de Aviação (FAA), autoridade reguladora dos EUA, permitisse que a empresa fizesse uma nova tentativa. Isso porque o voo inaugural destruiu a plataforma de lançamento, gerou preocupações ambientais e terminou com o foguete girando fora de controle antes de se destruir em uma bola de fogo.

Já o voo mais recente do Starship, no dia 18, também terminou em explosão. Mas há motivos para acreditar que a SpaceX não terá que esperar sete meses antes de receber permissão para testar novamente o veículo com o qual a NASA está contando para levar seus astronautas de volta à superfície da lua em seu programa Artemis.

Após o voo, Elon Musk, dono da SpaceX, escreveu no X que o foguete, que é composto pelo propulsor Super Heavy e pela espaçonave Starship, “deve estar pronto para voar em 3 a 4 semanas”. A empresa tem uma frota de veículos saindo da linha de produção, incluindo “três naves em produção final”, escreveu ele.

Após o último teste do Starship, Elon Musk prevê que o foguete estará pronto para voar em 3 a 4 semanas Foto: REUTERS/Callaghan O'Hare

Talvez tão importante quanto isso: o voo de teste realizado neste mês a partir das instalações da SpaceX no sul do Texas apresentou melhorias significativas em relação ao primeiro voo realizado em abril. Após o primeiro voo, a SpaceX instalou um sistema de supressão de água projetado para preservar a plataforma, amortecendo as vibrações dos 33 motores Raptor do propulsor. Após o voo 2, Musk escreveu que havia “inspecionado a plataforma de lançamento do Starship e ela está em ótimas condições! Não é necessário reformar a placa de aço resfriada com água para o próximo lançamento”.

O voo também foi muito melhor. A espaçonave chegou ao espaço desta vez, voando a uma altitude de 148 km, bem acima dos 39 km atingidos da última vez. Todos os 33 motores do propulsor se acenderam; da última vez, seis falharam. Ela conseguiu passar pelo ponto em que o propulsor e a espaçonave se separam, o que não aconteceu da última vez. E o sistema de terminação de voo a bordo, projetado para destruir o foguete se ele se desviar do curso, parece ter funcionado em tempo hábil. Da última vez, houve um atraso de cerca de 40 segundos.

Por todos esses motivos, “a situação é muito mais promissora”, afirma George Nield, ex-chefe do Escritório de Transporte Espacial Comercial da FAA. A questão agora é: “Aprendemos se algo precisa ser alterado, consertado, substituído ou modificado?”, questiona. “E alguma dessas coisas tem a ver com segurança pública?”

Mas a FAA também está sobrecarregada, o que poderia aumentar o atraso, diz ele, já que o setor espacial comercial continua a crescer e a colocar demandas na agência que não existia há apenas alguns anos. E sempre existe a possibilidade de que a investigação revele problemas maiores, o que poderia forçar a SpaceX e a FAA a demorarem mais.

Wayne Monteith, que também foi chefe do Escritório de Transporte Espacial Comercial, concorda que provavelmente será uma revisão relativamente rápida, dizendo que pode levar “semanas, não meses, dependendo do que os dados mostrarem” antes que a SpaceX possa voar com o Starship novamente.

Se a SpaceX for capaz de determinar rapidamente o que acionou o sistema de terminação de voo, que destruiu a espaçonave do segundo estágio depois que ele se separou do booster, bem como confirmar que os destroços caíram onde era esperado no caso de uma falha, “isso deve ser relativamente simples”, disse Monteith.

Também seria necessário determinar o que causou a explosão do booster depois que ele se separou e começou a se orientar para cair de volta à Terra.

Caberá à SpaceX apresentar um relatório, detalhando o que causou o fracasso do voo e as mudanças que planeja fazer para a próxima tentativa.

“Antes de autorizar um terceiro lançamento do Starship/Super Heavy, a SpaceX deve obter uma licença modificada da FAA que trate de segurança, meio ambiente e outros requisitos regulatórios”, diz a FAA em um comunicado ao The Washington Post. “Como parte do processo de licenciamento, a FAA analisará todas as novas informações enviadas pela SpaceX, incluindo preocupações ambientais.”

Velocidade

A SpaceX tem muita experiência em trabalhar com a FAA e agir rapidamente para voltar à plataforma de lançamento. Depois de perder um foguete Falcon 9 em uma missão de reabastecimento de carga para a Estação Espacial Internacional para a NASA em 2015, a SpaceX voou seis meses depois - e realizou o primeiro pouso de seu booster.

Durante uma campanha de testes anterior do Starship, a SpaceX perdeu uma série de protótipos que entraram em colapso, explodiram ou bateram e depois explodiram, mas conseguiu descobrir os problemas, corrigi-los e voltar aos testes. Ela espera fazer o mesmo com o sistema Starship totalmente integrado agora.

“Com um teste como esse, o sucesso vem do que aprendemos”, diz a SpaceX em um comunicado após o lançamento mais recente. “E esse voo nos ajudará a melhorar a confiabilidade do Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária. A análise dos dados está em andamento enquanto procuramos melhorias para o próximo voo.”

Pressão aumenta para rápida autorização da FAA diante da importância do Starship para o programa Artemis e o setor espacial Foto: Thom Baur/Reuters

Acrescentou que “a conclusão do teste de voo ocorreu quando a telemetria foi perdida perto do final da queima do segundo estágio antes do corte do motor após mais de oito minutos de voo. A equipe verificou que um comando de destruição seguro foi acionado adequadamente com base nos dados de desempenho do veículo disponíveis”.

A SpaceX não disse o que causou a explosão do booster ou por que o mecanismo de autodestruição do segundo estágio foi acionado.

A SpaceX não é a única que está ansiosa para voltar aos testes. A NASA está investindo US$ 4 bilhões no veículo e contratou a SpaceX para usá-lo para transportar seus astronautas para a superfície lunar nos primeiros pousos desde o fim da era Apollo em 1972. A NASA espera que o primeiro pouso do Artemis com astronautas a bordo ocorra em 2025 ou 2026, mas o cronograma depende em grande parte do Starship. O foguete e a espaçonave terão que voar muitas vezes para provar sua confiabilidade. Ele também precisa ser reabastecido em órbita antes de ir à Lua, um feito difícil que nunca foi realizado antes.

“Espero que o governo Biden tome nota do que está em jogo aqui e pressione a FAA para que não atrase a próxima licença de lançamento”, diz Todd Harrison, associado sênior não residente do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank de Washington. “O programa Artemis da NASA é extremamente dependente do desenvolvimento do Starship, assim como o setor espacial comercial, que se beneficiaria muito com a queda significativa nos custos de lançamento que o Starship trará.”

Ainda assim, é provável que haja mais tensão entre a SpaceX, a empresa comercial que se esforça muito, e o governo federal, que muitas vezes está cheio de burocracia, diz ele.

“A SpaceX tende a esperar que a aprovação do governo siga cronogramas lógicos e eficientes”, afirma Harrison. “Mas a burocracia do governo é tudo menos lógica e eficiente.”

