WASHINGTON POST - Mais de um ano depois que seu foguete New Shepard sofreu uma falha de motor durante um voo sem pessoas a bordo, a Blue Origin, de Jeff Bezos, disse na última terça-feira, 12, que voltaria a voar já na próxima semana.

A empresa afirmou que vai realizar um voo de teste suborbital até o limite do espaço sem pessoas a bordo na próxima segunda-feira. A empresa disse que poderia então retomar os voos com passageiros. O voo da próxima semana levaria 33 cargas científicas, disse a empresa em uma postagem no X.

Em setembro de 2022, o foguete sofreu uma falha cerca de um minuto após a decolagem, feita a partir das instalações privadas da empresa no oeste do Texas. Chamas brilhantes irromperam do único motor BE-3 do veículo e seu sistema de aborto de emergência foi acionado, lançando a cápsula para longe.

A espaçonave foi projetada para transportar até seis pessoas a uma altitude de mais de 96 quilômetros, onde elas experimentam alguns minutos de ausência de peso e veem a Terra de cima da atmosfera.

Voo teste deve acontecer ainda neste ano Foto: Joe Skipper/Reuters

Em março, a Blue Origin disse em um comunicado que havia identificado o problema de sua falha no ano passado, dizendo que um bocal do motor experimentou “temperaturas que excederam os valores esperados e analisados do material”.

À época, a empresa disse que estava trabalhando em mudanças no projeto e que o foguete voltaria a voar “em breve”. A investigação sobre o acidente foi conduzida pela Blue Origin e supervisionada pela Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Continua após a publicidade

A cápsula e as 36 cargas úteis que o New Shepard transportava na época aterrissaram com segurança sob paraquedas e podem voar novamente, informou a Blue Origin. O foguete propulsor, que em circunstâncias normais cai de volta na Terra e aterrissa em uma plataforma para que possa ser reutilizado, caiu e teve perda total. A empresa conseguiu recuperar todos os destroços do foguete dentro da área de risco designada, informou.

Bezos estava no primeiro voo do New Shepard com pessoas em 2021. Desde então, o veículo voou em cinco outras missões com pessoas a bordo, incluindo uma com o ator de Star Trek William Shatner e outra com o comentarista de televisão Michael Strahan.

Enquanto a Blue Origin está em terra, a Virgin Galactic, empreendimento de turismo espacial fundado por Richard Branson, tem transportado passageiros rotineiramente para os limites do espaço e vice-versa.

A Blue Origin também continua a trabalhar em seu foguete New Glenn, muito maior e mais potente, que seria capaz de alcançar a órbita e, segundo a empresa, permitir que a Blue Origin concorra a negócios governamentais e comerciais. A empresa já tem contratos para lançar os satélites que a Amazon pretende usar em seus sistemas Kuiper, que transportariam internet para estações terrestres.

No entanto, o desenvolvimento do New Glenn tem sido adiado várias vezes. Recentemente, a Amazon, que está enfrentando um prazo para colocar em órbita uma grande parte de sua constelação de satélites, anunciou que comprou três lançamentos da SpaceX, rival da Blue Origin.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.