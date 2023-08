Foguete de Elon Musk pode ter aberto um buraco na atmosfera da Terra, diz físico; veja fotos

O físico espacial Jeff Baumgardner afirmou que é “bem possível” que o foguete da SpaceX lançado no dia 19 de julho tenha aberto um buraco na ionosfera — faixa onde a atmosfera terrestre se encontra com o espaço. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao portal Spaceweather, segundo informações do site Business Insider.

O físico explicou que buracos na ionosfera tem se tornado mais comuns com o aumento de lançamentos de foguetes Foto: John Raoux/AP

Baumgardner também explicou que buracos na ionosfera têm se tornado mais comuns conforme o aumento de lançamento de foguetes nos últimos anos. No incidente em questão, a SpaceX, empresa de turismo espacial do bilionário Elon Musk, lançou o Falcon 9, um foguete reutilizável projetado para transportar pessoas e cargas para a órbita terrestre.

O fotógrafo Jeremy Perez capturou uma imagem do lançamento do foguete que mostrava um brilho fluorescente vermelho. Perez relatou que o brilho permaneceu visível por cerca de 20 minutos após o lançamento. De acordo com Baumgardner, “o brilho vermelho aparece quando a ionosfera é atingida”.

Esse não é a primeira vez que o Falcon 9 faz um buraco na ionosfera. Relatórios anteriores, como um de 2017 da Arts Technica, indicam que a empresa já havia relatado esse fenômeno do brilho vermelho e, em 2018, a agência espacial confirmou que outro lançamento do Falcon 9 provocou um buraco ionosférico.

Até o momento, a SpaceX não respondeu ao pedido de comentário do Insider.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani