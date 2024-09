Funcionários da Amazon criticam fim do home office: ‘Prefiro voltar para escola’

Os funcionários da Amazon criticaram o fim do home office na empresa - alguns já planejam sua saída da empresa menos de 24 horas depois que o CEO Andy Jassy anunciou que eles devem retornar ao escritório cinco dias por semana a partir de janeiro.

Enquanto alguns estão criticando a política de retorno ao trabalho da empresa nas mídias sociais, outros estão usando o canal interno da empresa no Slack.

PUBLICIDADE “Por favor, observe que isso é (em muitos casos) significativamente mais rigoroso e fora do que muitas equipes operavam antes da covid”, escreveu um funcionário no Slack, de acordo com o site Business Insider. “Isso não é ‘voltar’ ao que era antes. Está apenas retrocesso.”

Outro funcionário sugeriu que preferia ser colocado no agressivo plano de melhoria de desempenho da empresa a cumprir a determinação: “Posso negociar com meu gerente para que ele me coloque no PIP... Pegue meu dinheiro e vá embora?”

Os funcionários não estão apenas falando em se demitir, alguns poucos já mudaram seu status no LinkedIn para #opentowork, enquanto procuram abertamente por empregos mais flexíveis.

“A Amazon anunciou um retorno ao escritório de 5 dias, o que é lamentável, pois estou interessado em trabalhar para viver, e não em interpretar papéis e sinalizar a virtude”, publicou um engenheiro da Amazon Web Services na rede social.

“Se você tiver oportunidades remotas disponíveis, envie-me uma mensagem. Nada está fora de cogitação. Prefiro voltar a estudar do que trabalhar em um escritório novamente.”

Um comentarista do Reddit, que afirma ter trabalhado na Amazon por três anos, disse que está mentalmente deixando seu cargo atual enquanto procura outro.

“Provavelmente vou me demitir e conseguir um novo emprego. F***** Jassy”, escreveu o usuário, descrevendo a medida como um ‘chute rápido nas bolas’.

O fim do home office na Amazon

Veterano da Amazon, Jassy - que assumiu o comando depois que Jeff Bezos deixou o cargo em 2021 - emitiu um memorando para todos os funcionários nesta segunda, 16, dizendo que eles serão obrigados a trabalhar no escritório “da maneira que estávamos antes do início do covid”.

PUBLICIDADE “Antes da pandemia, não era certo que as pessoas pudessem trabalhar remotamente dois dias por semana, e isso também será verdade daqui para frente - nossa expectativa é que as pessoas estejam no escritório fora de circunstâncias atenuantes”, escreveu Jassy, que começou a trabalhar na gigante da tecnologia de US$ 1,94 trilhão em 1997. É claro que muitas pessoas se mudaram para os subúrbios e tomaram providências para cuidar dos filhos de acordo com a política atual da empresa de 3 dias no escritório - ou, como diz Jassy, “organizaram suas vidas pessoais de tal forma que retornar ao escritório consistentemente cinco dias por semana exigirá alguns ajustes”. É por isso que Jassy, de 56 anos, disse que a nova aplicação mais rigorosa não entrará em vigor até 2025 para “ajudar a garantir uma transição tranquila”.

O CEO acrescentou que, no futuro, o trabalho remoto será reservado para cenários de emergência, como “se você ou seu filho” estiverem doentes.

Bom jeito de cortar empregos

Jassy posicionou as mudanças na Amazon como uma maneira melhor de trabalhar.

Em alta Link Pesquisadores de diferentes países assinam carta aberta contra Musk e declaram apoio ao Brasil; leia Nova IA da OpenAI tira 10 em prova do ITA e ‘passa’ em residência médica da USP Funcionários do X temem perder empregos com mudança de escritório “Observamos que é mais fácil para nossos colegas de equipe aprenderem, modelarem, praticarem e fortalecerem nossa cultura; a colaboração, o brainstorming e a invenção são mais simples e mais eficazes; o ensino e o aprendizado mútuos são mais contínuos; e as equipes tendem a ser mais bem conectadas umas às outras”, insistiu Jassy. No entanto, alguns profissionais insatisfeitos sugeriram que a nova política foi criada para reduzir o número atual de mais de 1,5 milhão de funcionários. “Isso é uma demissão disfarçada”, reclamou um usuário no Reddit. “Volte ao escritório ou será demitido e não precisaremos pagar nenhuma indenização ou seguro-desemprego.” “Qual a melhor maneira de cortar empregos do que forçar todos a voltarem ao escritório e ver as pessoas se demitirem em massa”, escreveu outro. A Amazon não respondeu ao pedido da Fortune para comentar, inclusive se a política é uma redução velada do número de funcionários.

No entanto, a empresa já utilizou anteriormente sua ordem de retorno ao escritório para eliminar trabalhadores. No início deste ano, os gerentes da Amazon receberam luz verde para demitir funcionários que não comparecerem ao escritório três dias por semana.

Enquanto isso, a ordem de “retorno ao centro” da empresa, em julho, forçou os trabalhadores remotos a escolherem trabalhar (e, em alguns casos, mudarem-se) para o escritório mais próximo a eles - ou pedirem demissão.

