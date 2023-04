Funcionários da Tesla usaram câmeras de automóveis para espionar clientes

Funcionários da montadora Tesla compartilharam internamente na empresa uma série de vídeos e fotos gravados pelas câmeras dos automóveis de clientes, de acordo com informações obtidas pela agência de notícias Reuters com base no depoimento de nove ex-funcionários entrevistados. Entre os materiais compartilhados, estão imagens pessoais e íntimas.

A empresa teria instalado câmeras em seus carros elétricos para auxiliar na direção dos motoristas, assegurando o direito à privacidade, diz a montadora. No entanto, imagens compartilhadas pelos funcionários da Tesla incluem clientes em situações pessoais e íntimas, além de vídeos de acidentes.

Embora a Tesla declare que as gravações das câmeras permanecem anônimas e não estão vinculadas ao proprietário do veículo, ex-funcionários disseram que o sistema utilizado pelos funcionários pode revelar a localização das gravações, o que pode potencialmente expor a localização dos proprietários dos veículos.

Os ex-funcionários entrevistados pela Reuters relataram que a prática de compartilhar imagens e vídeos invasivos gravados pelas câmeras dos carros dos compradores não era apenas um comportamento isolado, mas sim uma cultura comum em alguns departamentos da montadora.

Segundo os ex-funcionários, havia uma pressão interna para que os trabalhadores demonstrassem que o sistema de câmeras era eficiente, o que levava a compartilhamentos de gravações, mesmo que de natureza privada.

A Tesla não se pronunciou sobre o assunto.