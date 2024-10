Futuro do Zoom é a IA para o trabalho e não o vídeo, diz o CEO da empresa de videochamadas

O boom da inteligência artificial (IA) desencadeado pelo ChatGPT teve um impacto muito claro no CEO do Zoom, Eric Yuan: ele voltou a trabalhar seis dias por semana, uma rotina que não seguia desde os primeiros dias da empresa, fundada em 2011.

Depois que o Zoom abriu seu capital em 2019, Yuan voltou a trabalhar cinco dias por semana, mas agora ele dedica um tempo extra para ajudar a direcionar o Zoom para o que ele vê como seu futuro: aproveitar a IA para aumentar a produtividade e, em última análise, permitir que as pessoas trabalhem menos - inclusive ele mesmo. Apesar do aumento da carga de trabalho - por enquanto -, Yuan insiste que não é viciado em trabalho; ele simplesmente está investindo tempo para garantir um futuro mais eficiente e alimentado por IA para todos.

Zoom investe cada vez mais em recursos de IA Foto: NIKCOA/Adobe Stock

PUBLICIDADE É claro que ele também está investindo esse tempo para garantir o sucesso do Zoom em seus esforços de IA, que visam demonstrar que a empresa não é mais apenas a startup de videoconferência que tomou o mundo da pandemia em 2020, mas lutou para manter o ritmo após a reabertura dos escritórios. Afinal, as ações do Zoom despencaram para níveis quase IPO em 2022 e não se moveram muito desde então. “Somos muito mais do que apenas uma plataforma de conferências” , disse Yuan à Fortune em uma entrevista exclusiva antes da conferência Zoomtopia da empresa, que revelou uma série de novos recursos de trabalho e negócios de IA nesta semana. Isso inclui atualizações para seu ‘AI Companion’, semelhante ao Copilot, que permite aos usuários, sem custo adicional, gerar conteúdo e pesquisar na plataforma de local de trabalho do Zoom e conectar dados de aplicativos de terceiros, incluindo Microsoft Office e Google Docs, bem como ServiceNow, Glean, Workday, Box, Asana e Hubspot.

Embora ele concorde que o cenário das ferramentas de IA no local de trabalho esteja lotado, ele insistiu que os movimentos de IA do Zoom e o foco principal no local de trabalho posicionam a empresa para desafiar o Microsoft 365 e o Google Workspace pelo domínio da IA no escritório.

“Há muitas [outras] coisas em seus pratos”, disse Yuan sobre seus concorrentes, elogiando a velocidade de inovação e a cultura de atendimento ao cliente do Zoom.

Alguns analistas têm dúvidas

Mas alguns analistas duvidam que o Zoom possa enfrentar os enormes recursos da Microsoft e do Google e sua longa história em soluções de trabalho. Daniel Newman, CEO e analista-chefe do Futurum Group, disse à Fortune que, embora a plataforma e os recursos de IA do Zoom possam ganhar quando se trata de sua experiência e serviço fáceis de usar, “essas também são empresas que podem construir seus próprios modelos, podem implantar infraestrutura de data center em escala incrível e possuem o ambiente de escritório - processamento de e-mail, planilhas”.

Outros estão preparados para dar ao Zoom o benefício da dúvida, já que ele mostrou que pode se concentrar na colaboração e pode formar relacionamentos com fabricantes de outros concorrentes da Microsoft e do Google, incluindo Salesforce e Slack, disse Ross Rubin, fundador e principal analista da Reticle Research. “Todas as empresas estão se sentindo compelidas a implementar a IA em seus [produtos]; o próximo desafio será como elas trabalharão juntas para sair de suas bolhas”, disse ele.

Dan Ives, analista da Wedbush Securities, acrescentou que o Zoom tem uma grande oportunidade em soluções de trabalho com IA porque já está instalada e é usada em muitos dispositivos. “Eles estão em uma posição muito forte para monetizar”, disse ele. “Nos próximos anos, eles terão que provar isso - mas esse é um oceano grande o suficiente para mais de dois barcos.”

Abordagens contrastantes para modelos de IA

Uma das maiores diferenças entre a abordagem do Zoom em relação à IA e a da Microsoft e do Google é o acesso aos modelos de fronteira mais sofisticados. As duas gigantes têm seus próprios modelos poderosos de IA para usar - o Gemini do Google e a parceria da Microsoft com a OpenAI - bem como sua própria infraestrutura de nuvem e data center.

Yuan diz que a abordagem do Zoom é diferente, pois ela usa uma variedade de modelos, incluindo seu próprio LLM e os da OpenAI, Anthropic (da qual a Zoom é investidora) e Meta. “Essencialmente, temos quatro modelos juntos para competir com qualquer um dos modelos individuais”, disse ele, acrescentando que essa abordagem de IA ‘federada’ permite que a empresa escolha o melhor modelo para cada recurso. Por exemplo, os resumos de reuniões gerados por IA do Zoom são “muito mais precisos do que qualquer um de nossos concorrentes”, disse ele.

Mas Newman, do Futurum Group, disse que o uso de vários modelos se tornará rapidamente uma “aposta”. Afinal, a Microsoft, o Google, a Amazon e outros têm a capacidade de usar modelos de código aberto, como o Llama da Meta ou os da Mistral, ou modelos fechados licenciados, como o ChatGPT da OpenAI. “Essa é uma escolha de design”, disse ele.

Ives concordou que o fato de o Zoom não ter seu próprio modelo de fronteira pode colocá-lo em desvantagem: “essa será uma das batalhas difíceis que eles terão de enfrentar”, disse ele.

Zoom vem enfrentando outros desafios de IA

O Zoom enfrentou outros desafios de IA nos últimos dois anos: em 2023, houve uma reação negativa em relação a uma mudança nos Termos de serviço da empresa que foi amplamente interpretada como significando que o Zoom estava treinando modelos de IA com dados de clientes, mas rapidamente publicou uma postagem no blog afirmando que “não usa nenhum de seus áudios, vídeos, bate-papos, compartilhamento de tela, anexos ou outras comunicações como conteúdo do cliente (como resultados de pesquisas, quadro branco e reações) para treinar modelos de inteligência artificial da Zoom ou de terceiros”.

Yuan afirmou que o Zoom foi o primeiro fornecedor a assumir publicamente esse compromisso, mas acrescenta que nem todos os usuários leem ou entendem os termos de serviço e que a empresa “aprendeu uma lição” sobre como melhorar a comunicação. O Zoom treina o Zoom AI em dados de reuniões, mas apenas em reuniões internas da empresa, disse ele, e mesmo essa permissão não é ativada por padrão. O Zoom também faz parcerias com fornecedores terceirizados para coletar dados, acrescentou ele, e também compra alguns dados.

Lutar contra os deepfakes também é um desafio para o Zoom - um desafio que ganhou as manchetes da mídia, como quando um perfil falso que se fazia passar por um oficial ucraniano apareceu em uma chamada do Zoom com o senador Benjamin Cardin, presidente do Comitê de Relações Exteriores dos EUA. Mas Yuan disse que a empresa está trabalhando em um recurso para detectar deepfakes: “Temos muita confiança de que o problema será corrigido - esperamos que muito em breve vocês vejam alguns anúncios”, disse ele. “A autenticação é fundamental.”

Os empregos não estão em risco com um local de trabalho orientado por IA, afirma o CEO

Assim como outros CEOs de tecnologia que divulgam suas soluções de IA no local de trabalho, Yuan afirma que não acredita que os empregos estejam em risco, embora o aumento da produtividade possa significar que as empresas precisem de menos funcionários. Em vez disso, ele diz que os funcionários simplesmente poderão fazer mais em menos tempo e, possivelmente, trabalhar quatro dias por semana em vez de cinco. Os temores de perda generalizada de empregos não se concretizaram nas eras da internet ou dos smartphones, observou ele. "À medida que aumentamos a produtividade, há mais tempo para fazer coisas mais significativas", explicou ele, acrescentando que, no futuro, vários agentes digitais assumirão muitas tarefas diárias. Yuan não se esquivou dos comentários anteriores que fez sobre o potencial futuro de os usuários treinarem um assistente digital com seus próprios dados e terem um gêmeo digital de si mesmos em suas reuniões de trabalho no Zoom. "Imagine que a Empresa A e a Empresa B estejam trabalhando juntas para negociar um contrato e enviem os gêmeos digitais de seus advogados para fazer um rascunho preliminar em 20 a 30 minutos", disse ele. "E, depois, os dois CEOs analisam a minuta sem nenhum problema. Esse é o futuro do trabalho." O Zoom pode oferecer a melhor experiência, disse Newman, do Futurum Group, mas essa experiência coexiste com alternativas poderosas. "A Microsoft não vai se acomodar", explicou ele. "As grandes empresas têm muita margem em relação à forma como podem aplicar a IA em todo o portfólio, e acho que isso realmente criará um clima mais difícil e desafiador." Isso não significa que o Zoom está sem sorte, acrescentou ele. "Significa apenas que acho que eles terão que lutar mais para ganhar negócios, apesar de terem algumas vantagens com recursos individuais."

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group