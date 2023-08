Gigantesco sinal luminoso ‘X’, do ex-Twitter, gera polêmica na sede da empresa nos EUA

A cidade de São Francisco enviou representantes duas vezes neste fim de semana para investigar o gigantesco sinal luminoso “X” que Elon Musk instalou no topo da sede do seu novo empreendimento nas redes sociais.

Grande "X" é visto no topo do prédio onde antes era a sede do Twitter Foto: AP Photo/Haven Daley

O sinal “X”, representando o novo logotipo e nome daquilo que antes era o Twitter, foi instalado na sexta-feira, 28. No mesmo dia, autoridades da cidade emitiram um aviso de violação contra a empresa, alegando que o sinal foi instalado sem permissão. Substituir a sinalização de edifícios, ou colocar um novo sinal no topo de um edifício, requer aprovação da cidade.

Um inspetor de construção da cidade tentou duas vezes - na sexta-feira e no sábado - obter acesso ao novo sinal no telhado, de acordo com o rastreador de reclamações da cidade. Representantes da empresa X negaram acesso ao inspetor, supostamente dizendo que a estrutura “é um sinal luminoso temporário para um evento”, conforme relatado na reclamação da cidade.

O inspetor da cidade explicou aos representantes da X que a estrutura deveria ser removida ou estar em conformidade com o código da cidade. Ainda não está claro quais penalidades a empresa pode enfrentar, mas violações de construção geralmente resultam em multas, segundo o site da cidade, ao menos para “reembolsar o departamento pelos custos da investigação e aplicação da lei”. Autoridades municipais não responderam imediatamente ao The Washington Post no domingo.

São Francisco exige permissão para aprovar novas letras ou símbolos na sinalização de edifícios “para garantir consistência com a natureza histórica do edifício e para garantir que as novas adições estejam fixadas com segurança”, disse Patrick Hannan, porta-voz do Departamento de Inspeção de Construção da cidade, ao The Post na semana passada.

A transformação da sede X gerou confusão quando a empresa trouxe um guindaste para remover o antigo logotipo do Twitter do edifício, interrompendo duas faixas de tráfego em um cruzamento movimentado. A polícia local recebeu relatos por volta das 13h sobre um “possível fechamento de rua não autorizado”, relatou o The Post. O guindaste foi retirado no meio da tarde da segunda-feira passada, deixando a remoção do antigo logotipo da empresa inacabada de maneira desorganizada.

O novo logotipo de Musk ocupou o seu lugar imponente na sexta-feira, e no sábado ele postou um vídeo de quase 20 segundos, exibindo o enorme “X” brilhante em câmera lenta. A luminosidade do X incomodou as pessoas da vizinhança, que reclamaram com a prefeitura.

“Muitos ofereceram incentivos generosos para que a X (antes conhecida como Twitter) mude sua sede de São Francisco. Além disso, a cidade está em uma espiral de decadência, com uma empresa após a outra deixando ou partindo. No entanto, eles esperam que a X também saia”, Musk postou no sábado. “Nós não faremos isso. Você só sabe quem são seus verdadeiros amigos quando as coisas estão difíceis. São Francisco, linda São Francisco, embora outros o abandonem, sempre seremos seus amigos.” (Musk já havia expressado aparente desdém por São Francisco anteriormente.)

Enquanto isso, muitos usuários da X foram rápidos em criticar o sinal, considerando-o desrespeitoso para as residências próximas e de mau gosto.

Musk anunciou o novo nome e logotipo da plataforma de mídia social, X, no início da semana passada. Esta é a mais recente fonte de confusão em relação à empresa, que tem estado envolvida em controvérsias e caos desde que Musk a adquiriu.

A empresa foi processada por não pagar milhões em aluguel e investigada por converter ilegalmente escritórios em quartos compartilhados. Ela reduziu mais de 80% de sua força de trabalho. Encerrou seu sistema de verificação em favor de marcas de seleção azul para compra. Agora, o novo nome X tem causado perplexidade entre os usuários e levantado questões sobre a gestão da marca./WP