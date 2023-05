Google agora permite acessar conta de email sem senha; veja como

Esquecer a senha de email ou redes sociais pode estar perto de deixar de ser um problema. Nesta quarta-feira, 3, o Google anunciou a possibilidade de fazer login na conta apenas com uma chave de acesso, sem a necessidade de digitar a senha. O código pode ser a biometria, digitalização facial ou bloqueio de tela do dispositivo.

Segundo a empresa, a novidade visa fornecer uma proteção mais forte contra crimes cibernéticos como phishing, quando são roubadas informações pessoais do usuário. As chaves de acesso são criptografadas e ficam armazenadas no dispositivo em que a conta está sendo usada. Para acessar, é preciso fazer a autenticação com o PIN do aparelho ou com os dados biométricos armazenados.

A medida faz parte de um movimento recente, liderado por gigantes como Apple e Microsoft, além do Google. Criar esse mundo sem senhas é a principal missão do consórcio internacional Fido (acrônimo em inglês para “rápida identificação online”). O grupo tem como objetivo fornecer um protocolo único de autenticação para todas as credenciais na internet, garantindo segurança e simplicidade para o usuário.

O uso de chaves de acesso está disponível para computador ou notebooks que usam sistemas operacionais Windows 10, macOS Ventura ou ChromeOS 109, ou para dispositivos móveis que usam iOS 16 ou Android 9 ou superior. Para entrar em uma conta usando uma chave de acesso, é preciso passar pelas seguintes etapas: acessar, em seu dispositivo, configurações > Google > gerenciar sua conta do Google > segurança > chaves de acesso > usar chaves de acesso.

É importante criar as chaves de acesso em apenas um dispositivo pessoal que o usuário controla, recomenda o Google. Uma vez criada, a chave ainda poderá ser usada por qualquer pessoa que souber desbloquear o dispositivo, mesmo que o usuário saia da sua conta.