Google agora usa IA nas buscas para resolver problemas complexos; entenda o que mudou

O Google anunciou na quarta-feira, 5, o lançamento do ‘Modo AI’, um recurso experimental que integra inteligência artificial (IA) às pesquisas no buscador. Rivalizando com Perplexity AI e o modo de busca do ChatGPT, a ferramenta promete responder a perguntas longas e complexas com maior precisão diretamente na página de pesquisa.

Até o momento, o ‘Modo AI’ está disponível apenas para assinantes americanos do Google One AI Premium, serviço que dá acesso ao modelo de IA da empresa, o Gemini - o serviço custa R$ 97/mês. Para testar a novidade, os usuários precisam ativá-la na seção Labs, plataforma de experimentos com IA da empresa. No entanto, o Google deve expandir a funcionalidade globalmente, permitindo acesso mesmo para aqueles que não estiverem conectados a uma conta Google.

'Modo AI' utiliza IA para responder perguntas complexas Foto: Divulgação/Google

A nova ferramenta opera com o Gemini 2.0, versão mais recente da IA do Google, que traz avanços no raciocínio, capacidade de realizar comparações complexas e responder perguntas que exigem maior pesquisa e aprofundamento. Ao utilizar o ‘Modo AI’, o usuário recebe uma resposta detalhada acompanhada de links para as fontes de onde as informações foram coletadas. O formato é semelhante ao das Visões Gerais de IA (AI Overviews), que já aparecem no buscador com respostas rápidas e objetivas, mas, em tese, o conteúdo fica mais aprofundado.

Expansão do Gemini 2.0 e novas funcionalidades

PUBLICIDADE Além do ‘Modo AI’, o Google anunciou que a versão Gemini 2.0 foi implementado no AI Overviews nos EUA, melhorando a capacidade da ferramenta em responder perguntas mais difíceis, como aquelas relacionadas à codificação, matemática avançada e consultas multimodais (que combinam texto, imagem e outros formatos). Segundo a empresa, essa atualização vai permitir respostas mais rápidas e de maior qualidade, além de ampliar a frequência com que o AI Overviews é exibido nessas pesquisas mais complexas. Outra novidade é que o AI Overviews agora está disponível para adolescentes e pode ser acessado sem a necessidade de login. Essa expansão busca tornar a IA do Google mais acessível para um público mais amplo à medida que a empresa enfrenta concorrência de outros nomes emergentes no setor de busca.

A integração da IA em mecanismos de busca ganhou destaque nos últimos anos. Empresas como OpenAI e Perplexity AI têm desafiado o domínio do Google ao introduzir ferramentas de pesquisa baseadas em IA. Após polêmicas envolvendo o ChatGPT, que fornecia informações imprecisas em respostas, a OpenAI lançou, em novembro de 2024, um recurso que combina IA com busca na web para tornar as respostas mais confiáveis. Na mesma linha, a Perplexity AI, fundada em 2022, se destacou ao oferecer respostas diretas e atualizadas em tempo real, sem anúncios e com foco na precisão das informações.

Como funciona o ‘Modo AI’

O ‘Modo AI’ permite não apenas acessar informações da web, mas também consultar fontes em tempo real, como o Knowledge Graph (base de conhecimento do Google) e dados de compras de bilhões de produtos.

A ferramenta utiliza um método chamado “fan-out de consultas”, que realiza múltiplas pesquisas simultaneamente em diversas fontes de dados para reunir os resultados em uma resposta clara e verificável. Apesar do modelo ter sido treinado para priorizar a factualidade e apresentar informações confiáveis, a empresa reconhece que a IA ainda pode cometer erros.

Publicidade

O Google também planeja tornar a experiência do ‘Modo AI’ mais visual, incluindo mais imagens e vídeos em determinadas respostas. O modelo está sendo treinado para identificar quando adicionar hiperlinks ou quando priorizar elementos visuais.

Como acessar o ‘Modo AI’

Usuários do Google One AI Premium podem ativar o recurso pelo Search Labs e, em seguida, realizar uma pesquisa e selecionar a aba Modo AI. Outra opção é acessar diretamente o link google.com/aimode. No celular, o ‘Modo AI’ pode ser encontrado no app do Google, por meio de um ícone abaixo da barra de pesquisa na tela inicial.