Google Assistente vai acabar: saiba como ficam celulares e outros dispositivos

No caso dos celulares, a transição será conduzida por meio de atualizações automáticas. Aparelhos que atualmente utilizam o Assistente passarão a exibir avisos sugerindo a instalação do Gemini. A partir do momento em que o Assistente for descontinuado, seu aplicativo será removido das lojas oficiais do Google, e seu funcionamento será interrompido.

Dispositivos vestíveis, como smartwatches e fones de ouvido, também serão afetados. Modelos que contam com suporte ao Assistente receberão atualizações para torná-los compatíveis com o Gemini. A empresa, porém, ainda não detalhou se todos os dispositivos existentes no mercado conseguirão fazer essa migração.