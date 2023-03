Google lança biblioteca de anúncios para proteger usuários de golpes na internet

A forma como os usuários recebem publicidade no Google está prestes a ver mais uma mudança. Nesta quarta-feira, 29, a gigante de tecnologia lançou globalmente uma ferramenta chamada Central de Transparência de Anúncios, uma aba especial para o gerenciamento e pesquisa de propagandas.

O recurso, lançado pela empresa em uma coletiva para jornalistas, é uma atualização na forma como os usuários podem acessar anúncios: a aba é uma espécie de biblioteca de publicidade, contendo anúncios de empresas verificadas, que foram publicados pelo Google, em uma única página.

A ideia é que o histórico possa ajudar a identificar a credibilidade e reúna informações sobre os anunciantes — como por quanto tempo a marca faz publicidade no Google, quais as regiões em que esses anúncios são mais visualizados e qual a última campanha veiculada na plataforma.

“Imagine que você esteja vendo um anúncio de uma marca de cuidados com a pele que esteja interessado, mas não reconheça a marca ou esteja curioso para saber se você reconhece outros anúncios dessa marca. Com a Central de Transparência de Anúncios, você pode procurar pelo anunciante e descobrir mais sobre ele antes de fazer a compra ou visitar o seu site”, explica o Google.

Para acessar a nova central, basta clicar no ícone de três pontos no canto superior do anúncio e abrir as configurações. Em seguida, uma tela irá mostrar informações sobre a verificação da publicidade, opções para curtir ou reportar a peça e o histórico da propaganda no Google.

A aba é uma espécie de biblioteca de publicidade, contendo anúncios de empresas verificadas Foto: Google/Divulgação

A empresa já havia lançado uma ferramenta para gerenciamento de anúncios chamada Minha Central de Anúncios em outubro do ano passado. O recurso é uma central de controle de publicidade para que usuários possam escolher o que querem (e não querem) ver como anúncios nas plataformas da empresa.

Continua após a publicidade

A Central de Transparência de Anúncios deve estar disponível gradativamente para os usuários a partir da semana que vem e vai poder ser usada na plataforma de busca, no YouTube e no Display, uma categoria de anúncios do GoogleAd.

A novidade foi anunciada juntamente com um relatório de transparência em anúncios da empresa. No documento, o Google afirmou que, apenas em 2022, removeu mais de 5,2 bilhões de anúncios. Além disso, a plataforma restringiu mais de 4,3 bilhões de propagandas e suspendeu mais de 6,7 milhões de contas de anunciantes — o foco foi retirar conteúdos que violassem políticas de proteção infantil, informações eleitorais e possíveis fraudes financeiras.