Perdeu arquivos do Google Drive? Veja o que fazer para recuperá-los

O Google anunciou na quarta-feira, 6, uma correção para o sumiço de arquivos de usuários no Drive, serviço de compartilhamento e armazenamento de arquivos em nuvem da empresa.

A correção surge após usuários apontarem que arquivos e histórico de alterações do Drive estavam sendo deletados do serviço. Em 21 de novembro, num fórum do Google, um usuário coreano afirmou que todos seus arquivos desapareceram desde maio de 2023. Em resposta, o Google afirmou que estava investigando o erro e que a orientação era não fazer alterações.

Agora, a companhia lançou a correção para o programa do Drive para computadores Windows e macOS. A recomendação é baixar a versão 85 do programa e seguir um passo a passo para recuperar o backup.

Segundo o Google, o erro afetou somente usuários que usavam o Drive por um aplicativo ou programa de computador, e não a versão web ou aplicativo móvel. Além disso, a companhia afirma que foi uma pequena porção de pessoas afetadas, sem dar mais detalhes.

Google lançou correção de erro após reclamações de usuários Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Abaixo, veja como consertar o erro, segundo o Google: