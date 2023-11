Google vai deletar contas inativas em dezembro; veja como evitar perda

O Google vai excluir no próximo mês contas que nunca foram usadas ou que não realizam login há dois anos. Além do perfil em si, todos os conteúdos vão ser deletados. A decisão foi anunciada pela empresa em maio deste ano.

Ao ter uma conta Google desativada, o endereço de e-mail fica indisponível, além de o usuário perder todos os arquivos dos apps do WorkSpace, como Drive e Gmail, e as imagens do Google Fotos. A única exceção são as contas do Youtube que foram logadas com o perfil do Google — essas não vão ser removidas.

O motivo para essa exclusão generalizada seria para evitar golpes e ataques cibernéticos, já que atacar contas que estão há muito tempo sem uso é mais fácil porque o usuário não vai perceber se houver alguma atividade suspeita no perfil.

Abaixo, veja dicas de como evitar que sua conta seja excluída em dezembro.

Perfis inativos há dois anos serão excluídos em dezembro Foto: Dado Ruvic/Reuters

Conecte-se ao perfil

Como o Google vai excluir contas que estão inativas há muito tempo, você pode evitar isso de uma maneira: basta acessar a conta e utilizar algumas de suas funções.

Nesse caso, basta ir no site accounts.google.com e, no espaço de login e senha, preencher com a sua conta que pode estar perto de ser excluída.

Depois, é só clicar no ícone de nove pontos que aparece no canto superior direito da tela e selecionar o Gmail para acessar os e-mails. Na caixa de entrada, é importante conferir se não há mensagens informando sobre a inatividade da conta. Se não houver avisos, já é possível ficar mais tranquilo.

Acesse alguns serviços da conta

Caso tiver recebido um aviso por e-mail alertando sobre o desligamento da conta, volte no ícone dos nove pontinhos e selecione algum dos aplicativos disponíveis.

No Gmail, por exemplo, escreva ou apague e-mails. No Drive, crie, mova ou exclua documentos e pastas. No Meet, faça chamadas de vídeo. Tudo isso é interpretado como conta ativa para o Google e evita que o cadastro seja excluído.

Faça backup de seus documentos

Se mesmo acessando sua conta e a “reativando” estiver se sentindo inseguro sobre a possibilidade de o conteúdo ser perdido, há opções para recuperar seus arquivos.

No Google Fotos, é possível colocar todas as imagens em um pendrive ou em uma única pasta compartilhada com outra conta, como Outlook (da Microsoft). A mesma coisa pode ser feita com documentos no Drive, em que é possível colocar outros usuários como administradores de um arquivo.

Com e-mails, a opção mais segura é encaminhar suas mensagens mais importantes para um endereço ativo, de modo que não sejam perdidas.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani