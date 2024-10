Google é derrotado nos tribunais em caso de monopólio e terá que abrir o Android para concorrentes

O desenvolvedor de jogos foi o último reclamante em uma briga judicial que já incluiu a empresa de aplicativos de namoro Match Group e procuradores gerais de todos os 50 estados americanos. Antes do início do julgamento, o Google fez um acordo com a Match, concordando em devolver US$ 40 milhões à empresa de aplicativos de namoro. Também concordou em pagar US$ 700 milhões para resolver as reivindicações dos estados.

A Epic perdeu em grande parte seu caso contra a Apple, mas um juiz federal permitiu que a desenvolvedora desse aos usuários a opção de pagar por seus jogos fora da loja de aplicativos da empresa do iPhone.

Um dos principais objetivos da Epic com o litígio era reduzir as taxas que pagava ao Google. Na Play Store, o Google cobra dos fabricantes de aplicativos uma taxa de 15% para pagamentos de clientes por assinaturas de aplicativos e até 30% para compras feitas em aplicativos populares que são baixados de sua loja. O Google afirma que 99% dos desenvolvedores se qualificam para uma taxa de 15% ou menos sobre as compras no aplicativo.