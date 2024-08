Google faz ‘aquisição silenciosa’ de startup de IA do brasileiro Daniel de Freitas

O Google contratou os cofundadores da Character.ai, uma proeminente startup de inteligência artificial (IA) cujos chatbots personalizados são populares entre os jovens, e reacendeu as preocupações de que mesmo as startups bem financiadas e bem-sucedidas não podem competir com as empresas de tecnologia dominantes do setor.

O americano Noam Shazeer e o brasileiro Daniel De Freitas, dois pesquisadores de IA altamente respeitados a área, deixaram o Google em 2022 para fundar a Character.AI, que, em março do ano passado, foi avaliada em US$ 1 bilhão. Agora, a dupla agora vai retornar ao Google junto com alguns de seus funcionários, anunciou a startup em uma publicação na sexta-feira passada, 2. Além dos funcionários, o Google vai pagar à startup para acessar sua tecnologia de IA. E, no futuro, a startup vai utilizar sistemas de IA desenvolvidos por outras empresas, para além dos seus próprios modelos. O Google e a Character.AI não quiseram comentar os termos do seu acordo.

Daniel de Freitas (esq.) e Noam Shazeer (dir.) fundaram a Character.AI em 2021 Foto: Divulgação/Character.AI

O acordo é muito semelhante a dois outros que foram objeto de análise por parte dos reguladores por, potencialmente, contornarem as leis antitruste.

Em março, a Microsoft contratou o diretor da Inflection AI, outra startup de chatbots que tinha recebido um financiamento substancial, e concordou em pagar à empresa pela sua tecnologia. Em junho, a Amazon anunciou um acordo semelhante com a Adept AI, uma startup fundada pelo antigo engenheiro do Google e da OpenAI, David Luan.

Os negócios que levaram à morte dos fundadores das principais startups sublinham a dificuldade de criar empresas de sucesso no domínio da inteligência artificial, apesar do recente aumento do investimento nesta tecnologia. Os pesquisadores no topo na área da IA podem exigir salários elevados e o treino dos algoritmos por trás de aplicativos como o ChatGPT, da OpenAI, pode exigir o gasto de centenas de milhões de dólares em chips de computador e na eletricidade necessária para o treinamento.

As startups que tentam agir sozinhas podem ser obrigadas a pagar a gigantes como o Google, a Microsoft e a Amazon pelo acesso a chips através de serviços de computação em nuvem, ao mesmo tempo que competem com essas empresas no desenvolvimento da IA. Mesmo assim, algumas das maiores empresas ainda estão lutando para encontrar maneiras de obter grandes lucros com a IA.

Enquanto as grandes empresas tecnológicas podem financiar o desenvolvimento da IA com as suas atividades existentes, as empresas em fase de arranque que estão gastando dinheiro em investimentos têm, geralmente, que fazer com que a tecnologia seja rentável muito mais cedo. Os chatbots da Character.AI tinham se revelado populares entre os adolescentes, incluindo para conversas românticas ou mesmo explícitas, mas a empresa não tinha divulgado pormenores sobre o desempenho do negócio.

“Não há futuro para as empresas que atingem a escala sem rentabilidade”, disse o investidor-anjo Zak Kukoff. “As grandes empresas tecnológicas podem se dar ao luxo de escalar sem uma economia forte, o que reduz a capacidade de concorrência das empresas menores.”

A OpenAI e a Anthropic, as duas mais relevantes startups de IA, dependem de financiamento de empresas dominantes no ramo da tecnologia. A Microsoft investiu bilhões na OpenAI no início de 2023 e também revende a tecnologia da empresa aos seus clientes de computação em nuvem. A Anthropic recebeu dinheiro do Google e da Amazon em 2023.

‘Aquisição silenciosa’

A compra de talentos das principais startups, em negócios designados por "acqui-hire" (algo como "aquisitratação", em tradução livre), desempenhou um papel importante na obtenção das atuais dimensões gigantescas de empresas como o Google, a Microsoft e a Amazon. Mas à medida que a administração Biden aumentou o seu controle sobre as fusões e aquisições, os executivos da tecnologia se queixaram de que ficou mais difícil para as empresas comprarem diretamente concorrentes menores. A estrutura incomum de acordos como o que o Google fez para contratar os fundadores da Character.AI levou alguns especialistas em tecnologia e órgãos reguladores federais a sugerir que eles podem ter sido criados para tentar escapar da pressão antitruste. A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) está investigando se a Microsoft estruturou seu acordo com a Inflection para burlar as regras antitruste, informou o The Post em junho.

Uma coisa que esses negócios estão mostrando é a escassez de grandes talentos em pesquisa de IA Mike Knoop, cofundador e chefe de IA da Zapier

A FTC também solicitou à Amazon mais informações sobre seu acordo com a Adept, informou a Reuters em julho. Um porta-voz da FTC se recusou a comentar sobre o acordo do Google com a Character. O investimento do Google em 2023 na Anthropic também está sendo analisado pelos órgãos reguladores da concorrência britânicos.

Kukoff chamou acordos como o que o Google fez com a Character de “aquisições em tudo, menos no nome”, em um post no X, e escreveu que o setor de tecnologia estava passando por “uma epidemia de roubos de talentos”.

O site americano The Information informou que o Google pagou aos investidores da Character cerca de US$ 2,5 bilhões e está assumindo cerca de 30 dos 130 funcionários da startup. Se o negócio tivesse sido uma aquisição convencional, uma transação desse porte seria a sexta maior aquisição da história do Google.

Sarah Wang, sócia geral da Andreessen Horowitz, que, em março de 2023, liderou uma rodada de investimento de US$ 150 milhões para a Character, parabenizou Shazeer e a equipe da Character AI em um post no X. “Foi um privilégio estar nessa jornada com vocês no ano passado”, disse Wang. Um porta-voz da Andreessen Horowitz se recusou a comentar mais sobre o acordo.