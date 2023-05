Tela dobrável e Android 14: o que esperar do principal evento do Google nesta quarta

Nesta quarta-feira, 10, o Google realiza o principal evento anual da companhia, o Google I/O. A conferência de desenvolvedores é usada, todos os anos, para anunciar algumas das principais inovações da empresa, como novas versões do sistema operacional Android, mudanças no algoritmo de busca e novidades de tecnologia, como inteligência artificial (IA). O evento começa às 14h e o Estadão vai fazer a cobertura em tempo real.

A expectativa é que o evento deste ano dê destaque à IA, em especial sobre os próximos passos para o chatbot da empresa, o Bard, e outras tecnologias generativas que o Google está desenvolvendo para acompanhar os concorrentes, como o ChatGPT e o Bing.

Segundo o canal americano CNBC, que teve acesso a documentos internos, a companhia está preparando uma apresentação que incluirá o lançamento do PaLM 2, a versão mais recente do modelo de linguagem grande (LLM) da empresa, que suporta mais de 100 idiomas. Ainda de acordo com a CNBC, a empresa deve expandir o uso de ferramentas de IA para as Planilhas e o Slides, além do Docs e do Gmail.

O Google deve apresentar melhorias no sistema operacional Android 14, que já tem versão beta disponível para desenvolvedores. Os avanços são voltados para dispositivos dobráveis, tablets e dispositivos com telas maiores. Alguns recursos já foram adicionados, como suporte para passkey, sistema de login sem senha da empresa, maior vida útil da bateria e mais controle sobre sua privacidade na biblioteca de mídia do seu dispositivo.

O Pixel Fold, primeiro dispositivo dobrável da empresa, também está na lista dos anúncios. Dando fim aos rumores, a companhia oficializou na última quinta-feira, 4, o lançamento do celular que dobra horizontalmente. Um relatório da CNBC sugere que o celular terá uma tela de 5,8 polegadas quando fechado e de 7,6 polegadas quando aberto. As especificações do novo aparelho serão divulgadas pela empresa no evento.

Google anuncia primeiro celular dobrável, o Pixel Fold. Foto: Google/Reprodução

Espera-se, também, o lançamento do Pixel Tablet, que havia sido anunciado no evento do ano passado. As imagens iniciais não mostram detalhes do dispositivo, mas, segundo o site The Verge, vazamentos recentes mostram um tablet que se encaixa com o restante do ecossistema Pixel. Rumores do site especializado 9to5Google indicam que ele deve vir com o chip Tensor G2 do Google, sistema operacional Android 13, 8GB de RAM, um acabamento em nanocerâmica e com uma tela de 11 polegadas.

O novo smartphone da linha Pixel, o Google Pixel 7A, também deve ter novidades anunciadas no evento. Os rumores acerca do dispositivo, que teve vários vazamentos nos últimos meses, mostram que, entre as especificações, estarão um chip Tensor G2, uma câmera principal atualizada de 64MP e uma câmera ultra angular de 13MP, segundo informações divulgadas pelo The Verge. Além disso, ele pode ser lançado com uma taxa de atualização de 90Hz e suporte para carregamento sem fio, duas características nunca vistas antes nos dispositivos da série A.

Especialistas têm expectativas que a empresa mostre uma prévia dos próximos Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Um rumor do 9to5Google indica que a série pode vir com uma ferramenta exclusiva de desfocagem de vídeo para torná-los mais nítidos. Espera-se que o Pixel 8 Pro tenha uma tela de 6,52 polegadas com cantos mais arredondados, uma câmera selfie com entalhe na tela e 12 GB de RAM. Já o Pixel 8 regular deve ter uma tela de 6,2 polegadas com 8 GB de RAM.

A companhia apresenta tradicionalmente os novos recursos que chegarão ao Maps e ao Google Fotos, além das últimas ferramentas de realidade aumentada e novidades no Google Assistant.