Google vai deletar contas inativas a partir de sexta; veja como evitar exclusão

O Google vai começar a excluir a partir de sexta-feira, dia 1º de dezembro, contas inativas há dois anos, conforme anunciado anteriormente em maio. Essa medida abrange não apenas os perfis, mas também a remoção de todos os conteúdos associados, como arquivos no Drive. O objetivo principal é evitar golpes e ataques cibernéticos, aproveitando a vulnerabilidade de contas negligenciadas pelos usuários.

De acordo com a empresa, as exclusões serão gradativas ao longo do mês de dezembro, começando com perfis que foram criados e nunca mais usados. Ao desativar uma conta, não apenas o perfil em si é afetado, mas o endereço de e-mail também fica indisponível.

Além disso, todos os arquivos dos apps do WorkSpace, como Drive e Gmail, e as imagens armazenadas no Google Fotos serão permanentemente apagadas. A única exceção são as contas do YouTube logadas com o perfil do Google, as quais não serão removidas.

Contas sem atividade por dois anos serão excluídas a partir de sexta-feira Foto: REUTERS/Dado Ruvic//File Photo

O que fazer para não perder minha conta?

Para evitar a exclusão automática, os usuários são incentivados a conectar-se regularmente às suas contas, principalmente porque o Google enviou um alerta à essas contas inativas indicando que elas serão excluídas se continuarem sem atividade.

Para conferir se sua conta será apagada, basta acessar o site accounts.google.com, fazer login com seu nome de usuário e senha e procurar por aviso na caixa de entrada do Gmail.

Como as contas serão apagadas se não tiverem atividade, para não perder o perfil basta interagir nela. Realizar atividades em serviços associados, como a criação de documentos no Drive, o envio de e-mails ou a participação em chamadas de vídeo no Meet, demonstra atividade e evita a exclusão.

Mas, para aqueles preocupados com a perda de dados, é aconselhável realizar backup do conteúdo das contas. No Google Fotos, é possível transferir imagens para um pendrive ou uma pasta compartilhada com outra conta de e-mail.

Da mesma forma, documentos no Drive podem ser compartilhados com outros usuários como administradores. Em relação aos e-mails, encaminhar mensagens importantes para um endereço ativo é uma opção segura para evitar perdas.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani