Google vai excluir contas que não fazem login há dois anos

O Google planeja excluir contas que não realizam login há pelo menos dois anos, segundo informações do site 9 to 5 Google. A nova regra começa a valer em dezembro deste ano e não somente os perfis serão deletados, como também seus conteúdos.

Ao ter uma conta Google desativada, o endereço de e-mail ficará inacessível, além do usuário ter os conteúdos de todos os apps do Workspace - Drive, Gmail, etc - deletados, assim como os backups do Google Fotos. Contas do Youtube que tem vídeos publicados serão a única exceção e não serão removidas.

O motivo para essa nova política da plataforma seria a segurança das contas, que por estarem abandonadas há mais de dois anos, estariam com “senhas antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas”. A atualização da política da plataforma se aplica somente aos perfis gratuitos, que não são gerenciados por instituições.

Segundo o 9 to 5 Google, a empresa afirma que vai deletar as contas gradualmente a partir do final do ano, começando com “contas que foram criadas e nunca mais usadas”. Além disso, a plataforma enviará notificações por e-mail (tanto no titular, quanto no de recuperação, caso informado) ao longo de meses alertando o usuário da possível exclusão caso não haja atividade no perfil.

Para manter uma conta ativa e evitar que ela seja desativada, basta estar logado e realizar atividades como ler ou enviar um e-mail, assistir um vídeo no Youtube, baixar um app na Play Store, fazer pesquisas no buscador Google, usar o Drive e fazer login com a conta em um app ou site de terceiros. Além disso, o uso de um aparelho Android conectado ao perfil já é considerado atividade e o impede de ser excluído.

Em 2020, o Google informou aos usuários que excluiria apenas os conteúdos armazenados em contas inativas para preservar o armazenamento do perfil, porém a política foi atualizada.