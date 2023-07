Governo do Canadá deixará de fazer publicidade no Facebook e Instagram

O governo do Canadá anunciou na quarta-feira, 5, que deixará de fazer publicidade no Facebook e Instagram, em resposta à decisão da Meta de bloquear o acesso a conteúdo de notícias em suas plataformas sociais como parte de um teste temporário. O Ministro do Patrimônio, Pablo Rodriguez, anunciou a decisão do governo do Primeiro Ministro Justin Trudeau em uma coletiva de imprensa.

A medida do Canadá é o episódio mais recente de uma disputa que começou após a administração de Trudeau propor um projeto de lei que exigiria que empresas de tecnologia pagassem aos editores por vincular ou reutilizar seu conteúdo online.

A Meta prometeu na época bloquear o conteúdo de notícias canadense em suas plataformas do Facebook e Instagram para cumprir a Lei de Notícias Online recentemente aprovada pelo Canadá. Rodriguez afirmou que a decisão da Meta é “injustificada” e “irresponsável”, e como resultado o Canadá deixará de fazer publicidade em suas plataformas.

O relatório anual de gastos do governo canadense mostra que gastou pouco mais de 11,4 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 41,61 milhões) em publicidade no Facebook e Instagram entre 2021 e 2022.

O Google também prometeu começar a bloquear conteúdo de notícias canadense quando o projeto de lei entrar em vigor daqui a seis meses. Rodriguez afirmou que o governo está em negociações com a empresa e acredita que suas preocupações serão tratadas pelas regulamentações que serão implementadas com a aprovação do projeto de lei./AP