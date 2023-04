GPT-5 não será lançado em 2023, segundo Sam Altman

Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, declarou que a empresa não está treinando o GPT-5, o que seria a evolução do seu poderoso modelo de linguagem de inteligência artificial (IA). A declaração foi dada durante o evento “O Futuro dos Negócios IAs”, organizado pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

O executivo afirmou que o GPT-5 não começará a ser treinado tão cedo, já que o foco seria treinar sua tecnologia mais recente, o GPT-4 , que ainda comete erros. A declaração esfria especulações de que a companhia já estava trabalhando no próximo “cérebro” do ChatGPT para este ano.

Altman também falou sobre a carta aberta “anti-IA” publicada no começo do mês, que pede uma pausa de seis meses no desenvolvimento de IA. Ele disse que o documento estava “perdendo a maior parte das nuances técnicas sobre onde precisamos da pausa”.

A carta foi publicada em março deste ano, pouco tempo após o lançamento do GPT-4, pela fundação Future of Life, onde vários personalidades da tecnologia, como Elon Musk, e especialistas assinaram pedindo para que os laboratórios pausassem as pesquisas em inteligências artificiais mais “poderosas”.

O ChatGPT é um dos grandes sucessos da OpenAI e usa IA para gerar qualquer tipo de texto. O sistema foi lançado em novembro de 2022, inicialmente equipado com a inteligência artificial GPT-3 e, atualmente, já está em sua versão com a evolução GPT-4.

A fama do sistema fez com que outras empresas passassem a ter interesse em desenvolver suas próprias inteligências artificiais, como o Twitter, que está trabalhando em sua criação, e o Google que criou o rival Bard.





