Na guerra entre Twitter e Threads, TikTok sai como o grande vencedor

The Washington Post - Alex Pearlman, um comediante na Filadélfia, acordou uma manhã de junho e ligou as notícias locais. Uma parte da Interstate 95 tinha desmoronado. Pearlman pensou que era o tipo de coisa que as pessoas deveriam saber.

Há cinco anos, ele teria recorrido ao Twitter para espalhar a notícia. Mas naquela manhã de domingo, ele pegou o telefone e fez um TikTok, e o post rapidamente acumulou mais de 2 milhões de visualizações.

Há uma década, o Twitter se destacou ao se apresentar como uma “praça global”, um espaço onde qualquer um poderia alcançar milhões de pessoas da noite para o dia. A plataforma foi fundamental para facilitar grandes movimentos sociais, como os protestos da Primavera Árabe no Oriente Médio e os protestos do movimento Black Lives Matter contra a violência policial. Em um e-mail recente para a equipe, a nova CEO do Twitter, Linda Yaccarino, repetiu essa caracterização, chamando o site de “uma praça global para a comunicação”.

Mas o Twitter não serve mais a essa função. Graças a uma série de desastrosos erros nos últimos anos pelo novo proprietário Elon Musk, culminando na decisão na semana passada de limitar o número de posts que os usuários podem visualizar, o Twitter está perdendo usuários e relevância.

Enquanto o novo aplicativo Threads, da Meta, está fazendo uma estreia impressionante, a maioria dos especialistas em mídia social afirma que o TikTok reina como a nova praça global há um bom tempo.

“O Twitter definitivamente não é a praça pública de ninguém. Não mais”, disse Chris Messina, que postou a hashtag #DeadTwitter nos Threads na quinta-feira. O Twitter é “o playground privado de Elon Musk, onde ele está prestes a cobrar de todos... pela entrada e acesso #DeadTwitter”.

Atualizações hostis

Desde que assumiu o controle em outubro passado, prometendo defender a “liberdade de expressão”, Musk alienou os usuários com uma sequência implacável de atualizações hostis aos usuários mais ativos do aplicativo.

O bilionário removeu todas as marcas de verificação antigas do Twitter, a maneira antiga de garantir aos usuários que os postadores eram realmente quem eles diziam ser, semeando desconfiança e levando a consequências financeiras significativas para grandes marcas que foram facilmente imitadas sob o novo sistema.

Em seguida, Musk vendeu marcas de verificação azuis, que garantiam amplificação do conteúdo para qualquer pessoa disposta a pagar R$ 42 por mês, permitindo que golpistas e vigaristas ocupassem as respostas a tuítes populares. Conteúdo interessante foi rebaixado em favor de respostas de marcas de verificação azuis pagas, algumas das quais promoviam golpes de criptomoedas e pornografia.

Ver uma marca de verificação azul agora significa que essa pessoa está usando o Twitter para tentar me vender algo ou algum tipo de golpe Ryan Fay, diretor de teatro em Atlanta

Musk também inundou a linha do tempo “para você” com seus próprios tuítes, afastando os usuários que usavam o serviço para seguir amigos e interesses fora do dono bilionário da plataforma.

“Antes, se eu via que alguém estava verificado, eles teriam que ter feito algo digno de nota para conseguir isso”, disse Ryan Fay, diretor de teatro em Atlanta. “Agora, não posso confiar em ninguém que se diz jornalista e tem uma marca de verificação porque eles pagaram por ela, e não sei se eles têm credenciais ou conhecimento. Ver uma marca de verificação azul agora significa que essa pessoa está usando o Twitter para tentar me vender algo ou algum tipo de golpe.”

Musk também demitiu a equipe de confiança e segurança do Twitter, permitindo que assédio e abuso se espalhassem desenfreadamente pela plataforma. Ele baniu jornalistas proeminentes e ativistas liberais. Ele atacou pessoas LGBT+ e declarou a palavra “cisgênero” um insulto.

Se isso não fosse o suficiente para afastar os usuários mais dedicados do Twitter para pastagens mais verdes, na semana passada, ele começou a limitar o número de tuítes que os usuários podem ler, bloqueando usuários que não pagam para não receberem mais do que 600 tweets por dia.

Linda Yaccarino foi a escolhida por Elon Musk para ser a presidente executiva do Twitter Foto: Tawini Bannister/The New York Times - 11/5/2017

Tudo isso levou os usuários a pararem de depender do serviço. Daniel, 17, um aluno do último ano do ensino médio na Filadélfia, que pediu para ser referido apenas pelo primeiro nome porque é menor de idade, disse que o Twitter simplesmente “não é mais o lugar”. “As pessoas da minha idade estão indo para o Instagram e o TikTok antes de irem para o Twitter”, disse ele.

Alguns dos problemas do Twitter antecedem Musk. A empresa vinha perdendo celebridades e figuras de destaque no entretenimento e na mídia há anos, à medida que migravam para plataformas mais focadas em conteúdo visual, e há muito tempo enfrenta dificuldades para reter usuários mais jovens.

Desafio do algoritmo

O maior problema do Twitter é que é uma rede social baseada em seguir, ou seja, os usuários devem procurar manualmente outros usuários para seguir e receber conteúdo. Se um usuário não tem seguidores, é muito difícil ser ouvido.

Em contraste, um aplicativo como o TikTok entrega conteúdo por meio de um feed algorítmico altamente sofisticado. Isso significa que até mesmo um usuário sem nenhum seguidor no TikTok pode alcançar milhões com seu primeiro vídeo.

O TikTok também permite que os usuários consumam uma quantidade impressionante de informações em cada vídeo curto. “As pessoas no TikTok estão absorvendo muito mais conteúdo do que no Twitter”, disse Daniel, o aluno do ensino médio. “O TikTok é realmente bom em apresentar várias coisas de interesse.”

TikTok ganhou relevância nos últimos anos graças ao algoritmo afiado e ao formato de vídeos curtos Foto: Dado Ruvic/Reuters

Walid Mohammed, fundador do Bread Winners Club, uma agência de marketing, disse que o TikTok substituiu o Twitter como sua principal fonte de notícias e entretenimento. “Costumava ir ao Google”, ele disse, “depois fui para o Twitter, e agora uso o TikTok para obter informações e notícias.”

Memes populares e frases de efeito aparecem primeiro no TikTok, dizem os adolescentes, e só chegam ao Twitter semanas depois, o que faz o Twitter parecer um lugar menos culturalmente relevante.

“O Twitter é o lugar onde nós, os ‘boomers’, falamos sobre o que as crianças estão fazendo no TikTok”, disse Neeraj K. Agrawal, 34, diretor de comunicações da Coin Center, um think-tank de políticas de criptomoedas, e um usuário frequente do Twitter. “Esse papel de filtro para o mais estranho e melhor da internet mudou (do Twitter) para o TikTok. O público em geral e o resto do mundo estão obtendo essas informações do TikTok agora.”

Amanda J. Feuerman, instrutora adjunta de marketing em mídias sociais na UCLA, disse que o Twitter falhou em se tornar atraente para as gerações mais jovens, enquanto o TikTok emergiu como “uma fonte confiável de informações” para elas.

“Você tem uma nova geração inteira de influenciadores de notícias sendo convidados para a Casa Branca”, disse ela. “Certamente, Biden não está convidando influenciadores do Twitter para a Casa Branca. Acho que isso confere um grau de credibilidade ao TikTok.”

Novos tempos

Durante muito tempo, o Twitter foi a plataforma padrão para governos e autoridades públicas divulgarem suas mensagens e alcançarem os eleitores. Mas esse papel também foi absorvido pelo TikTok. Por exemplo, quando o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, procurou comunicar atualizações sobre o desabamento da ponte da Interstate 95, ele recorreu ao TikTok, trabalhando com uma série de influenciadores de notícias para divulgar informações em tempo real sobre o desabamento e a resposta do governo.

“Onde as pessoas estão encontrando comunidade e fontes confiáveis de informações está mudando”, disse Annie Newman, diretora de estratégia digital de Shapiro. “Alcançar as pessoas onde elas estão requer uma abordagem proativa e completa... vamos continuar envolvendo diretamente os residentes da Pensilvânia onde eles estão, seja o jornal local deles ou seus TikTokers favoritos.”

Grant Goodman, um ator de 23 anos no Estado americano da Geórgia, disse que “hoje em dia as pessoas me enviam mais TikToks do que tweets”.





“Recebo TikToks sobre geografia, advogados, muitas análises políticas, cobertura de entretenimento”, ele disse. “Há muitas pessoas interessantes e educadas cobrindo geografia, ciência dos alimentos, química, previsões eleitorais, informações de ponta, todo tipo de coisa que eu costumava buscar no Twitter.”

Goodman diz que as mudanças caóticas de Musk tornaram o Twitter inutilizável. “Desde a tomada de controle de Elon Musk, vejo todas essas pessoas terríveis na minha linha do tempo”, disse ele. “As piores respostas agora são priorizadas no topo.”

A qualidade das discussões no Twitter piorou, principalmente porque as contas azuis são fixadas no topo e o spam está muito pior no site Dono da conta @RightWingCope

As contas de memes também estão abandonando o Twitter. O proprietário e administrador de @RightWingCope, uma conta do Twitter que documenta efemeridades da internet de direita, e que pediu para permanecer anônimo para proteger sua identidade, disse: “A qualidade das discussões (no Twitter) piorou, principalmente porque as contas azuis do Twitter são fixadas no topo e o spam está muito pior no site.”

Agora ele recebe muito mais links para TikToks políticos do que tweets, um sinal, segundo ele, de um novo centro político. “As pessoas estão comunicando histórias políticas através do TikTok mais do que nunca”, disse ele. “Um vídeo no TikTok é muito mais envolvente do que ler um tópico no Twitter; também é mais fácil de digerir.”

Elon Musk criticou o lançamento do Threads, aplicativo da Meta criado para concorrer com o Twitter Foto: Stefani Reynolds/AFP

Ambiente hostil

Como parte de seu papel como a “praça global” da internet, o Twitter também oferecia cultura pop e comédia. Mas o aumento do discurso de ódio e assédio desde que Musk assumiu o controle alteraram permanentemente o tom do Twitter, dizem muitos usuários. “O Twitter não tem mais aquela sensação de comunidade e brincadeira”, disse Alex Falcone, um comediante em Los Angeles.

Falcone, como muitos comediantes, agora usa o TikTok para alcançar o público e testar piadas. “Houve uma época em que o Twitter era bom para postar um pensamento e as respostas me ajudavam a desenvolver o pensamento”, disse ele. “Em algum momento, isso se tornou apenas pessoas dizendo ‘você é estúpido’, e as interações reais com as pessoas secaram. Enquanto no TikTok, os comentários são super perspicazes e há um senso de brincadeira. Isso me lembra um jogo de improvisação.”

A posição do TikTok como a nova praça virtual da internet pode enfrentar alguma concorrência dos Threads, o mais recente aplicativo da Meta, que é essencialmente um clone do Twitter. O aplicativo foi lançado na quarta-feira à noite, atraindo imediatamente celebridades e criadores de conteúdo de destaque. Em menos de 48 horas de existência, já contabilizou 70 milhões de inscrições, tornando-se o novo site de crescimento mais rápido.

Alguns ainda não estão prontos para fazer a mudança do Twitter para o Threads. “O engajamento no Twitter tem sido menor”, disse Tiffany Fong, criadora de conteúdo que conquistou um grande público no Twitter ao cobrir o colapso da FTX neste ano. “Se eu tivesse mais engajamento no Threads, eu mudaria para o Threads.”

No entanto, ela acrescentou: “Se eu tivesse imagens de algo notável, eu não pensaria em postá-las no Twitter”, disse ela. “Eu pensaria em postá-las no TikTok.”