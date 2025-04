Há uma rede social se dando bem no governo Trump: o X, de Elon Musk

Em uma quinta-feira recente, os jornalistas que se amontoavam na sala de reuniões de imprensa da Casa Branca viram um rosto desconhecido em um assento rotativo destinado à nova mídia. O lugar era ocupado por John Stoll, que havia sido recentemente nomeado diretor de notícias do X, a rede social de Elon Musk.

Elon Musk se tornou onipresente ao lado do presidente Trump Foto: Eric Lee/NYT

PUBLICIDADE “Como todos sabem - todos vocês estão no X - ele abriga centenas de milhões de usuários, um grande contingente de jornalistas independentes e organizações de notícias de todas as regiões e espectros políticos”, disse Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, como introdução. Ela então instruiu Stoll a fazer a primeira pergunta. A decisão da Casa Branca de conceder ao X uma posição de poder e visibilidade ao lado de organizações de notícias foi uma das muitas vantagens obtidas pela empresa, à medida que Musk se tornou onipresente ao lado do presidente Trump.

Desde a eleição, a plataforma se tornou uma fonte de informações sobre a administração, já que Musk fornece atualizações em tempo real sobre seu Departamento de Eficiência Governamental e suas metas de redução de custos federais para seus mais de 219 milhões de seguidores. Em fevereiro, diversos órgãos governamentais, incluindo a Receita Federal e o Departamento de Defesa, criaram novas contas no X com foco no DOGE para buscar dicas sobre desperdício e fraude federal. Os usuários que buscam uma audiência com Musk têm se aglomerado cada vez mais no site na esperança de ouvir o que ele tem a dizer.

Publicidade

O posicionamento do X como um poderoso porta-voz do governo ajudou a reforçar a plataforma, mesmo que a empresa continue enfrentando dificuldades. Ela tem se esforçado para atingir as metas de receita e publicidade nos últimos meses, de acordo com e-mails internos vistos pelo The New York Times. A empresa enfrenta escrutínio regulatório no exterior. E em 28 de março, Musk anunciou que havia vendido o X para sua startup de inteligência artificial (IA), a xAI, combinando uma empresa em dificuldades com outra de crescimento mais rápido.

Mesmo assim, a maior visibilidade do X durante o governo Trump se destaca - e teve um efeito positivo. Os banqueiros venderam bilhões em dívidas pendentes da empresa nas últimas semanas, auxiliados pelo otimismo dos investidores em relação ao alinhamento de Musk com Trump. Grandes anunciantes, como a Amazon e a Apple, retornaram.

Embora não esteja claro por quanto tempo o novo impulso do X durará e quanto disso é resultado direto da proximidade de Musk com Trump, os sucessos recentes são notáveis após anos de problemas nos negócios.

“O X é o lugar onde tudo acontece em tempo real”, escreveu Linda Yaccarino, executiva-chefe do X, na plataforma no mês passado. “Ideias cruas e sem filtros com mais verdade e mais vozes.”

Publicidade

Musk não respondeu a um pedido de comentário. O X e a Casa Branca não quiseram comentar.

As mudanças no X seguem um turbilhão de meses em que Musk se tornou um dos conselheiros mais influentes de Trump, inclusive liderando o Departamento de Eficiência Governamental. Em um escritório ao lado da Casa Branca, Musk, que também dirige a fabricante de carros elétricos, Tesla, e a empresa de foguetes, SpaceX, tem sido fundamental para definir e aprovar a política da administração.

O X tem enfrentado obstáculos desde que Musk o comprou por US$ 44 bilhões no final de 2022. Ele demitiu mais de 80% da equipe e removeu as regras de moderação de conteúdo que limitavam o discurso de ódio. Alguns anunciantes foram embora, preocupados com o fato de suas marcas aparecerem ao lado de conteúdo ofensivo.

Em dezembro, a Fidelity, que investiu na aquisição da empresa por Musk, avaliou o X em US$ 12 bilhões.

Publicidade

PUBLICIDADE Mas em fevereiro, os banqueiros do X finalmente conseguiram vender bilhões de dólares em dívidas aos investidores. Meses antes, os investidores estavam negociando a compra dessa dívida com uma perda de 10% a 20% para os bancos. “Algumas empresas podem estar nervosas por serem vistas como se não estivessem a par da administração por não estarem envolvidas no X”, disse Jo-Ellen Pozner, professora associada de administração da Leavey School of Business da Universidade de Santa Clara. Ainda assim, o X enfrentou dificuldades contínuas. Em janeiro, Musk escreveu em um e-mail para os funcionários que a receita era “inexpressiva” e que a empresa estava quase no breakeven, quando deixa de operar no vermelho. No início de março, o X havia veiculado US$ 91 milhões em anúncios no primeiro trimestre, dizia outra mensagem, bem abaixo de sua meta de US$ 153 milhões. “A hora de correr para a linha de chegada é agora”, dizia o e-mail.”

O acordo anunciado em 28 de março por Musk avaliou o X em cerca de US$ 33 bilhões e vinculou sua fortuna à xAI, que foi avaliada em US$ 80 bilhões.

Publicidade

Como Musk reduziu os custos do governo, a iniciativa DOGE recebeu uma conta X e um selo de verificação cinza para contas oficiais do governo. A conta agora divulga as realizações da iniciativa e rebate os críticos.

Publicidade

“Ele está transformando o X em uma plataforma em mídia governamental, sem qualquer tipo de restrição”, disse David Kaye, professor de direito da Universidade da Califórnia, em Irvine, que estuda o discurso online.

Em fevereiro, o X também adicionou contas DOGE para agências governamentais, incluindo a Administração da Previdência Social e a Comissão de Valores Mobiliários. Embora os órgãos já tenham contas no X, as novas contas com o tema DOGE receberam os emblemas de marca de verificação cinza normalmente reservados aos órgãos governamentais. Elas funcionaram como linhas de denúncia para o projeto de corte de custos, incentivando os usuários a compartilhar informações sobre desperdício federal.

Os conservadores descobriram que o X é um canal direto para Musk, o que lhes permite influenciar a política federal. Ele respondeu a reclamações virais sobre o governo na plataforma, e sua iniciativa de corte de custos marcou as preocupações dos usuários como “corrigidas”.

A senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, que há muito tempo se concentra na redução de custos do governo, descreveu-se em uma publicação de novembro como a “principal watchDOGE” do Senado. Musk respondeu com dois emojis da bandeira americana.

Publicidade

“Obrigado por seus muitos anos de trabalho árduo para melhorar a eficiência do governo! Super útil”, escreveu Musk em uma troca de mensagens em dezembro.

O X criou um cargo de chefe de notícias para supervisionar as parcerias da empresa com empresas de mídia que anunciam ou compartilham seu trabalho na plataforma e contratou Stoll, ex-editor do The Wall Street Journal, em janeiro.

Pouco depois de Trump assumir o cargo, o governo decidiu reformular a sala de imprensa da Casa Branca. Uma cadeira de destaque ao lado do púlpito do secretário de imprensa seria designada a um repórter da “nova mídia”, um termo que inclui podcasters, influenciadores e criadores de “conteúdo relacionado a notícias”.

Durante a única aparição de Stoll na sala de imprensa até o momento, ele disse que sua presença era um testemunho da “mente aberta, mas também da inovação” da Casa Branca.

Publicidade

Em seguida, ele perguntou sobre a “confiança na competência deste governo para enfrentar Vladimir Putin”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.