IA cria nova geração de ricaços; veja quem virou bilionário no último ano

A corrida pela inteligência artificial (IA) tem redefinido o perfil dos bilionários globais. Impulsionado por investimentos e altas valorizações, o setor tecnológico foi responsável por 46 novas fortunas bilionárias no ranking da Forbes no último ano, somando US$ 600 bilhões em patrimônio. O crescimento acelerado de startups e a aposta em aplicações comerciais de IA levaram empresários, investidores e desenvolvedores ao clube dos super-ricos.

O fenômeno é liderado por empresas que fornecem infraestrutura computacional e soluções baseadas em IA. A CoreWeave, por exemplo, viu sua avaliação saltar para US$ 23 bilhões após abrir capital em março. Startups como a DeepSeek, de Liang Wenfeng, e a Anthropic, criada por ex-funcionários da OpenAI, também tiveram valorizações bilionárias. Enquanto isso, o mercado de IA generativa impulsionou executivos de grandes empresas, como Sundar Pichai, CEO do Google, para a lista de bilionários.

Dario Amodei, Sundar Pichai e Alexandr Wang são três dos bilionários da IA Foto: Reprodução/LinkedIn

Além das big techs e das startups, investidores de risco e empreendedores de setores diversos também se beneficiaram da onda de IA. O crescimento de aplicações militares, plataformas de aprendizado e até jogos eletrônicos garantiu a ascensão de nomes como Joe Lonsdale, da Palantir e Anduril, e Yao Runhao, do estúdio Paper Games. Veja quem são os principais novos bilionários desse movimento, de acordo com a lista dos bilionários da tecnologia 2025 da Forbes.

Liang Wenfeng

Liang Wenfeng fundou a DeepSeek em 2023 e está na lista de um dos bilionários do universo da IA Foto: Reprodução/X/@deepseek

Fundador da DeepSeek, Wenfeng entrou para o clube dos bilionários após o lançamento do modelo de raciocínio R1, que promete desempenho semelhante ao dos líderes do setor por um custo menor. Seu patrimônio está estimado em US$ 1 bilhão.

Sundar Pichai

Sundar Pichai, presidente do Google está na lista dos bilionários tech Foto: Google/Reprodução

O CEO do Google entrou na lista de bilionários pela primeira vez após a valorização das ações da Alphabet, impulsionada pelo lançamento do modelo de IA Gemini 2.0. Seu patrimônio líquido agora é estimado em US$ 1,1 bilhão.

Luis von Ahn e Severin Hacker

Luis von Ahn e Severin Hacker são fundadores do Duolingo Foto: Duolingo/Reprodução

Fundadores do Duolingo, von Ahn e Hacker transformaram o aplicativo de aprendizado de idiomas em um sucesso global. Com mais de 100 milhões de usuários mensais e forte aposta em IA, ambos atingiram um patrimônio de US$ 1,1 bilhão.

Dario Amodei

Dario Amodei, um dos fundadores da Anthropic, é um dos bilionários do mundo da tecnologia Foto: Reprodução/X/@DarioAmodei

Com um patrimônio de US$ 1,2 bilhão, o ex-executivo da OpenAI, Dario Amodei cofundou a Anthropic em 2021 e, em março deste ano, a startup captou US$ 3,5 bilhões. A empresa, avaliada em US$ 61,5 bilhões, foi fundada pelos dissidentes da OpenAI, Dario Amodei e Daniela Amodei, além de Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish e Christopher Olah. A startup, criadora do modelo de IA Claude, se posiciona como uma das principais concorrentes da OpenAI.

Yao Runhao

Yao Runhao é mais um dos bilionários segundo a Forbes e é criador de um simulador de namoro com IA Foto: Reprodução/X/@ChinaInPerson

Criador do simulador de namoro com IA Love and Deepspace, Runhao alcançou um patrimônio de US$ 1,3 bilhão após o sucesso do jogo, que responde por mais de 80% da receita de sua empresa, a Paper Games. O título se tornou um fenômeno na China desde seu lançamento, em 2024.

Phil Shawe

Phil Shawe Foto: Reprodução/LinkedIn/Phil Shawe

Criador da empresa de serviços de tradução TransPerfect, Shawe viu seu patrimônio atingir US$ 1,8 bilhão com a crescente adoção da IA em tradução automática. A empresa, que fatura mais de US$ 1 bilhão por ano, tem entre seus clientes a Microsoft e o Departamento de Justiça dos EUA.

Joe Lonsdale

Joe Lonsdale é cofundador da empresa de software Palantir e está na lista dos bilionários da Forbes 2025 Foto: Joe Lonsdale/LinkedIn

Cofundador da Palantir, empresa de software, Lonsdale acumulou riqueza à medida que as ações da empresa de análise de dados dispararam 225% no último ano. Além disso, suas participações na Anduril, empresa de defesa em negociação para uma nova rodada de investimentos, ajudaram a consolidar sua fortuna em US$ 2 bilhões.

Alexandr Wang

Alexandr Wang é o bilionário mais jovem do mundo, com apenas 28 anos Foto: Reprodução/LinkedIn/Alexandr Wang

O mais jovem bilionário autônomo do mundo, aos 28 anos, Wang é fundador da Scale AI, especializada em anotação de dados para empresas como OpenAI e Google. Após captar US$ 1 bilhão em 2024, sua startup alcançou uma avaliação de quase US$ 14 bilhões, garantindo a ele um patrimônio de US$ 2 bilhões.

Michael Intrator, Brian Venturo, Brannin McBee e Jack Cogen

Michael Intrator, Brian Venturo, Brannin McBee e Jack Cogen são cofundadores da CoreWeave e são bilionários do mundo tech Foto: Reprodução/LinkedIn

Os quatro cofundadores da CoreWeave acumularam fortunas após transformarem a empresa em uma gigante da computação em nuvem. A startup, que começou minerando criptomoedas, agora vende poder computacional para gigantes como a Microsoft. Intrator lidera o grupo, com um patrimônio estimado em US$ 3,1 bilhões.