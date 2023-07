IA de Elon Musk não vai ser ‘politicamente correta’, afirma bilionário

Elon Musk deu poucas pistas sobre como funcionará sua nova empresa de inteligência artificial (IA), batizada de xAI, durante apresentação realizada nesta sexta-feira, 14, mas ressaltou que a ferramenta não será treinada para ser politicamente correta.

O bilionário declarou que a xAI pretende competir com OpenAI, Google e Microsoft. No entanto, na apresentação de quase duas horas de duração feita pelo Espaços, do Twitter, não deu nenhuma informação concreta sobre os tipos de ferramentas que a xAI vai oferecer, quando começará a oferecer serviços ou quem poderá acessá-la ou se será gratuita.

Também não houve nenhuma demonstração visual de como a xAI vai funcionar. Mas, em um exemplo, Musk fez uma comparação com os populares chatbots de IA como ChatGPT, Bard ou Bing, que não respondem a perguntas de usuários se eles acharem que são racistas, violentas ou com conteúdo de ódio, o que, segundo Musk, mostra que eles são programados para serem politicamente corretos.

“Acho que há um perigo significativo em treinar uma IA para ser politicamente correta ou, em outras palavras, treiná-la para não dizer o que ela realmente acha que é verdade”, afirmou Musk na apresentação da empresa. Para esclarecer sua opinião, o também CEO da SpaceX e da Tesla usou o exemplo do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, e disse que nessa aventura as coisas começaram a dar errado quando o supercomputador Hal 9000 foi solicitado a mentir.

Pilares

O empresário usou o lançamento para apresentar os 11 homens por trás da xAI, vários dos quais trabalharam para empresas líderes do setor, como OpenAI, DeepMind e Microsoft.

Continua após a publicidade

Musk e sua equipe enfatizaram em várias ocasiões que a regulamentação da IA será fundamental para eles, mas não detalharam como isso será feito de forma concreta, especialmente porque a regulamentação ainda está nos primeiros passos, apesar dos inúmeros pedidos de algum tipo de código internacional.

Outros pilares da xAI serão a criação de uma IA mais segura, “tão curiosa quanto possível e que busque a verdade”, já que o objetivo final é entender a verdadeira natureza do universo.

Durante a apresentação, Musk recebeu perguntas de vários usuários masculinos do Twitter Blue, incluindo o hacker Kim Dotcom e Walter Isaacson, escritor da biografia de Steve Jobs e do livro “Elon Musk”, que será lançado em setembro. Em uma das respostas, Musk detalhou que a xAI usará tuítes públicos para treinamento e enfatizou que isso é algo que todas as empresas de IA, grandes e pequenas, fizeram ilegalmente./EFE